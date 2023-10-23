Şartlar şekillendi: 4A, 4B, 4C’li olan emekliler başvuru yaparak 49, 50, 51, 52, 53 yaşlarında emekli oluyor

Türkiye'de emeklilik sistemi, daha fazla vatandaşın emeklilik hakkına erişebilmesi için önemli bir değişiklikle güncellendi. Devlet, vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucuları, terör mağdurları ve tedavisi zor hastalıklarla mücadele eden bireyler ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybedenler için malulen emeklilik hakkı tanıdı. Bu yeni düzenleme, daha fazla kişinin emekli olabilmesine olanak tanıyor.
Organ, kemik iliği nakli, görme kaybında da aylık bağlanıyor. Tüm kanser hastalarında tanının konulmasından itibaren bir yıl içinde başvuran 18 ay süresince maluliyet aylığı alabiliyor. Sadece Parkinson, MS, bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği gibi hastalıklarda değil uyku bozuklukları nedeniyle de malul aylığı bağlanıyor.
Başkasının bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için bu süre aranmıyor. Vücut fonksiyon kaybı oranının belirlendiği özürlü sağlık raporunda ağır olan hastalık dikkate alınıyor, hastalıklar birleştirilemiyor. Malulen emekli olamayan engelli hakkıyla da emekliliğe hak kazanabilir. Malulen emekli olmak için gerekli sigortalılık süresi, prim koşulunu yerine getiremeyen engellilik tespiti yaptırarak emekli olabilir. Primsiz, vergisiz emeklilik konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1- MALULEN EMEKLİLİKTE SİGORTA, PRİM GÜN ZORUNLULUĞU VAR MI?
Ağır hastalıklarda malul aylığı bağlanması için en az 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor. SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olmayanların sevk işlemi yapılmıyor. Prim gün sayısını borçlanma ile tamamlayanlar da aylık alabiliyor Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar doğum sonrası çalışmadıkları süreleri ve ücretsiz izin günlerini borçlanabilir.