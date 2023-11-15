BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,87 puan ve yüzde 0,02 kazançla 8.081,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 50'si geriledi. Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.