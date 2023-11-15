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Ev, arsa alacaklar dikkat! 2024'te yeni tapu sistemi devreye giriyor: Bakanlık harekete geçti...

Ev ve arsa alacaklar dikkat! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapuda yeni dönem için düğmeye bastı. 'Türkiye Tapu' uygulaması 2024'ün sonunda devreye giriyor. Ev ya da arsa almak isteyen vatandaşları ilgilendiren uygulama ile tapu işlem süreçlerinin kişi ve mekana bağlı kalmadan çözülmesi hedefleniyor.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 18:36 Güncelleme 15 Kasım 2023, 18:36
Ev, arsa alacaklar dikkat! 2024’te yeni tapu sistemi devreye giriyor: Bakanlık harekete geçti...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı olmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye Tapu" uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinin hızlandırılması amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirdi.

WEBTAPU UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ
Bu çerçevede vatandaşların fiziki ortama gerek duymadan her türlü tapu işlemlerini güvenli bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebileceği WebTapu uygulaması hayata geçirildi.



e-Devlet üzerinden her türlü evrak işlemlerinin de gerçekleştirilebildiği sistemin kullanımı zamanla artarak günlük işlem sayısı 200 bine ulaştı. Uygulama ile Türkiye'nin ve Bakanlık uygulamalarının dijitalleşmesine yeni bir katkı sunulmuş olundu.

"TÜRKİYE TAPU" UYGULAMASI 2024 YILININ SONUNDA DEVREYE ALINACAK
Öte yandan tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı kalmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye Tapu" uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.

TARİH BELLİ OLDU
Uygulamanın hayata geçmesiyle tapu işlem süreçleri de personelin çevrimiçi işlemleriyle çok daha hızlı bir şekilde yapılacak. Tapu satış işlemleri ayrıca 1 Temmuz'dan bu yana noterlikler vasıtasıyla da yapılabiliyor.

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