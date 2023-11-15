Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Turizm gelirimiz bu yıl 42 milyar dolar oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Çanakkale Tarihi Alan'da Seddülbahir Kalesi'nin restorasyonunun tamamlanarak açıldığını, Mustafa Kemal Yürüyüş Rotası'nı gezi güzergahına eklediklerini belirten Ersoy, Namazgah Tabyası Sur Duvarları Restorasyonu, Şehitler Abidesi Rölyefi ve Çevre Düzenlemesi, Şehitlik İhyası gibi projelerle alanı bir açık hava müzesine dönüştürmek için faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı. Doğayı koruyan, kurallara uygun ve sektörleri de geliştiren bir süreç oluşturmak amacıyla ilk defa hazırlanan "Üst Ölçekli Alan Planları" çalışmalarının bu yıl itibarıyla tamamlandığını bildiren Ersoy, Kapadokya'da bugüne kadar tespit edilemeyen doğal ve kültürel 194 taşınmazın tescil edilerek koruma altına alındığı bilgisini paylaştı. Tarihi ve kültürel dokuya zarar veren 500'ün üzerinde kaçak yapının ortadan kaldırıldığını aktaran Ersoy, Göreme Açık Hava Müzesi ve Sobesos Antik Kentinde arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldığını, 2023 başı itibarıyla kazı alanlarında ziyaretçilere yönelik alternatif yürüyüş güzergahları oluşturulduğunu hatırlattı. Bakan Ersoy, bölgenin en önemli simgelerinden olan ve acil müdahale gerektiren 4 peribacasının onarımına ve bölgeye gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak "Zelve Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi" uygulama çalışmalarına da başlandığını bildirdi. Bugüne kadar Bakanlıkça ülkeye kazandırılan 122 Kültür Merkezinin 36'sının yerel yönetimlere tahsis edildiğini aktaran Ersoy, "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında da kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan 231 kültür evi ve kültür merkezi inşaatına destek sağlandığını bildirdi.

"ALANLARINDA DÜNYADA İLK 5 YAPI ARASINDA GÖSTERİLİYOR"

Aralık 2020'de resmi açılışı yapılan CSO Ada Ankara'nın 2023'te 295 konser ve etkinliğe ev sahipliği yaptığını, 300 binden fazla sanatseveri ağırladığını dile getiren Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ise 2021-2023 sürecinde 2 bin 673 etkinlikte 2 milyon 500 bin ziyaretçi ağırlandığı bilgisini paylaştı. Ersoy, "Bu iki yapı da kendi alanlarında dünyada ilk 5 yapı arasında gösterilmektedir." dedi. "Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 günde 11 Festival" sloganıyla gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinde 400'e yakın mekanda 5 binden fazla etkinliğe milyonlarca vatandaşın katıldığını ifade eden Ersoy, festivallere her yıl 5 şehri dahil ederek festivallerin halkasını genişleteceklerini vurguladı. Vefatının 50. yılı olması dolayısıyla 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" ilan edildiğini ve UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı kapsamına da alındığını hatırlatan Ersoy, "Sergilerden konserlere ve söyleşilere kadar, halk müziğinin ve aşıklık geleneğinin bu büyük abidesini yaşatma ve yeni nesillere anlatma gayretinde olduk. İnşallah Aralık ayında Paris'te UNESCO binasında düzenlenecek etkinlikle bu çabamızı uluslararası seviyeye de taşımış olacağız." diye konuştu. "KÜTÜPHANE KULLANIM ALANINI EN AZ 800 BİN METREKAREYE ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakanlığa bağlı halk kütüphanelerinin sayısını 1285'e çıkardıklarını bildiren Ersoy, şöyle devam etti: "2018 yılında yaklaşık 321 bin metrekare olan kütüphane kullanım alanı 2023 yılı sonu itibarıyla yüzde 59 artışla 510 bin metrekareye yükseltilmiş olacaktır. Hedefimiz kütüphane kullanım alanını önümüzdeki 5 yıl sonunda en az 800 bin metrekareye çıkartmaktır. Son 5 yılda oturma kapasitemizi 97 bin kişiden 135 bin kişiye, üye sayımızı 2,8 milyon kişiden 5,6 milyon kişiye ve kitap sayımızı da 19 milyon adetten 24 milyona adede yükselttik. 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Yeni Kütüphane' hedefimiz doğrultusunda bugüne kadar 85 kütüphanemizi hizmete açtık. Yıl sonuna kadar ise bu hedefimizi rahatlıkla aşmış olacağız. Önümüzdeki yılda hedefimiz ise Türkiye Yüzyılı'nda Yapay Zeka Temelli 100 Akıllı Kütüphaneyi ülkemize kazandırmak olacak. Bu kütüphanelerimiz akıllı otomasyon sistemleri, e-kitap, sesli kitap, VR kitap ve video kitap platformları, dijital kütüphaneler, dijital kitap ve süreli yayın veri tabanları, akıllı rezervasyon sistemleri ve uzaktan doküman sağlama sistemleri gibi birçok yenilikçi özelliği içinde barındıracak." "Buna ek olarak yeni kütüphaneleri hizmete açmak üzere yerel yönetimlerimizle birlikte sürdürdüğümüz yapım çalışması sayısı ise 55'tir." diyen Ersoy, 75'e ulaşan Gezici Kütüphane sayısını yıl sonunda 85'e yükselteceklerini belirtti. Yayıncılık sektörüne doğrudan desteğin 150 milyon lirayı aştığını belirten Ersoy, TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı kapsamında, Türkçe eserlerin yabancı dillere çevirisi ve yayımı için yurt dışında faaliyet gösteren yayınevlerine maddi destek sağlamaya devam etiklerini söyledi. Ersoy, "Bu kapsamda 2023 yılı itibarıyla çevirisi desteklenen eser sayısı 3 bin 878'e, dil sayısı 63'e ve destek verilen ülke sayısı da 89'a yükselmiştir. Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün eserlerin üretilmesi, yayımlanması ve yeni yazarların desteklenmesi amacıyla yürütülen Edebiyat Eserlerini Destek (EDES) Projesi kapsamında ise 2014-2023 yılları arasında 459 özgün esere maddi destek verilmiştir." ifadelerini kullandı.