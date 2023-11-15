Depremden etkilenen 400 işletmeye 754 bin dolar hibe

Burada konuşan İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, toplam 754 bin dolarlık hibe programı ile depremden zarar gören girişimcilerin ve işverenlerin hasarlı işletmelerinin tekrar ayağa kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

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