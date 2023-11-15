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Depremden etkilenen 400 işletmeye 754 bin dolar hibe

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İslahiye Ticaret Odası işbirliğinde imzalanan hibe protokolü ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki 400 işletmeye toplam 754 bin dolar hibe verilecek.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 17:02 Güncelleme 15 Kasım 2023, 17:02
Depremden etkilenen 400 işletmeye 754 bin dolar hibe

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İslahiye Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen "Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Toparlanmasına Yönelik Bölgesel Hibe Programı"na hak kazanan 400 işletmeyle hibe protokolü imzalandı.

İmza protokolüne, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, UNDP temsilcileri Louisa Vinton, Arzu Karaarslan Azizoğlu, Hamit Doğan ve hibeye hak kazanan işletme sahipleri katıldı.

Burada konuşan İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, toplam 754 bin dolarlık hibe programı ile depremden zarar gören girişimcilerin ve işverenlerin hasarlı işletmelerinin tekrar ayağa kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

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