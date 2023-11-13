SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Cebinde cüzdanında 5-10-20-50-100 TL'si olanlar hemen baksın! Darphane'de işte böyle üretiliyor

Banknot basımı süreci genellikle şeffaf bir şekilde yönetiliyor ve merkez bankaları basım miktarını dikkatlice kontrol ediyor. Banknot basımında genellikle güvenlik baskı teknikleri, su damlası testi, mikro metinler, hologramlar tercih ediliyor. Bu kapsamda 5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların basım süreci vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de kullanılan banknotların basım ve dolaşımıyla ilgili süreçler Merkez Bankası bünyesindeki Emisyon Genel Müdürlüğü ve Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 16:45 Güncelleme 13 Kasım 2023, 16:45
Cebinde cüzdanında 5-10-20-50-100 TL’si olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Banknot basımının maliyeti genellikle malzeme, işçilik, güvenlik önlemleri ve diğer üretim faktörlerine bağlı olarak değişiyor. Bankalar banknotları belirli bir süre boyunca kullanılabilir kılmak için dayanıklı malzemeler ve kaliteli baskı teknikleri seçiyor. Ülkemizde banknot basım süreci 3 temel aşamadan geçiyor.

BİRİNCİ AŞAMA: BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK

Merkez Bankası nakit para ihtiyacını karşılamak, eski banknotları yenisiyle değiştirmek ve temiz bir kompozisyon sunmak amacıyla banknot basımına karar veriyor.

Uzman grafikerler tarafından tasarlanan banknotlar, kültürel, sanatsal ve bilimsel unsurları ile ülkenin coğrafi özelliklerini yansıtmak üzere özenle hazırlanıyor. Tasarım sürecini takiben, baskı için kullanılacak kalıplar hazırlanıyor; kâğıt, mürekkep ve diğer hammadde malzemeleri temin ediliyor.

İKİNCİ AŞAMA: BASKI

Baskı öncesinde hazırlanan tasarım unsurları banknotların seri ve sıra numaralarıyla birlikte Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesindeki makinelerde kâğıt tabakalarının üzerine basılır.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: BASKI SONRASI SONUÇLANDIRMA

Tamamlanan kağıt tabakalar, entegre kesim, inceleme ve paketleme makinelerinde işlenerek kupür haline getiriliyor. Güvenlik unsurları açısından detaylı incelemelerden geçirilen banknotlar, otomatik makineler tarafından sınıflandırılıyor.

Uygun olmayanlar imha edilirken, uygun olanlar Emisyon Genel Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavüle sürülmeye hazır hale getiriliyor. Dolaşıma hazır hâle getirilen banknotlar Türkiye genelindeki 21 şube ve 16 ilde faaliyet gösteren banknot depoları aracılığıyla tedavüle sürülüyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Filistin gösterilerine karşı çıkan bakan görevden alındı: Sıra Rishi Sunak’ta
İki lanetli bir arada: Hem siyonist İsrail hem LGBT! Soykırım ordusu neden tanklarda saklanıyor? Cevabı işte bu fotoğrafta
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor: Gazze’de aktif tek bir hastane kalmadı! Kassam Tugayları direnişe devam ediyor
SON DAKİKA