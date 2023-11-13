Cebinde cüzdanında 5-10-20-50-100 TL’si olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

İKİNCİ AŞAMA: BASKI
Baskı öncesinde hazırlanan tasarım unsurları banknotların seri ve sıra numaralarıyla birlikte Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesindeki makinelerde kâğıt tabakalarının üzerine basılır.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA: BASKI SONRASI SONUÇLANDIRMA
Tamamlanan kağıt tabakalar, entegre kesim, inceleme ve paketleme makinelerinde işlenerek kupür haline getiriliyor. Güvenlik unsurları açısından detaylı incelemelerden geçirilen banknotlar, otomatik makineler tarafından sınıflandırılıyor.
Uygun olmayanlar imha edilirken, uygun olanlar Emisyon Genel Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavüle sürülmeye hazır hale getiriliyor. Dolaşıma hazır hâle getirilen banknotlar Türkiye genelindeki 21 şube ve 16 ilde faaliyet gösteren banknot depoları aracılığıyla tedavüle sürülüyor.