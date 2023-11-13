Cebinde cüzdanında 5-10-20-50-100 TL’si olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Banknot basım ının maliyeti genellikle malzeme, işçilik, güvenlik önlemleri ve diğer üretim faktörlerine bağlı olarak değişiyor. Bankalar bankno tl arı belirli bir süre boyunca kullanılabilir kılmak için dayanıklı malzemeler ve kaliteli baskı teknikleri seçiyor. Ülkemizde banknot basım süreci 3 temel aşamadan geçiyor.

Uzman grafikerler tarafından tasarlanan banknotlar, kültürel, sanatsal ve bilimsel unsurları ile ülkenin coğrafi özelliklerini yansıtmak üzere özenle hazırlanıyor. Tasarım sürecini takiben, baskı için kullanılacak kalıplar hazırlanıyor; kâğıt, mürekkep ve diğer hammadde malzemeleri temin ediliyor.