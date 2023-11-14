Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Hedefimiz Türkiye'yi net maden ihracatçısı yapmak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin (MİSGEP) kapanış toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, proje ile madencilik sektöründe iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.





CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK MADEN İHRACATI

Bayraktar, Milli Enerji Ve Maden Politikası kapsamında Türkiye'nin yüksek yerli kaynak potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerine işaret ederek, yer altındaki kaynakların çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Geçen yıl yerli kömür üretiminin 105 milyon tonu aştığını anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Toplam 21 milyar ton olarak hesap ettiğimiz rezervimizi daha çok işleyerek yerli kömür üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Sadece kömürde değil, tüm kaynaklarımızda giriştiğimiz üretim mücadelemizle madencilik sektörümüzü ilmek ilmek dokumayı da sürdürüyoruz. 2022 yılında 6,5 milyar dolarlık ihracat yaptık ve bu ihracatla birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük maden ihracatını gerçekleştirmiş olduk. 2002 yılında sadece GSYH içerisinde binde 6 olan madencilik payını 2022 yılında yüzde 1,4 seviyesine ulaştırdık. Bu payı GSYH'nin yüzde 5'ine yükseltmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

HEDEF NET: TÜRKİYE MADEN İHRACATCISI OLACAK

Bayraktar, Türkiye'nin maden sektöründe ciddi oranda ithalata bağımlı olduğunu belirterek, "2022 yılı verilerine göre kömür dahil, altın dışı toplam maden ithalatımız yaklaşık 12 milyar dolara ulaşmış durumda. Bizim önümüzdeki dönem için hedefimiz, Türkiye'yi madenler konusunda net ihracatçı konuma getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek verimli üretim ilkeleri doğrultusunda maden işçileri başta olmak üzere tüm çalışanları bu sektörün ana paydaşı olarak gördüklerini dile getiren Bayraktar, personelin uluslararası standartlara uygun, güvenli iş ortamında çalışmasını önemsediklerini vurguladı.