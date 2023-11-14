Herkesin evinden çıkıyor içinde meğer altın varmış! Gramını 1.790 TL’ye satıyorlar

Elektronik dünyanın, altınla örülü detayları, günlük kullandığımız cihazların iç yapısında gizli bir hazineyi temsil ediyor. Elektronik bağlantılar, kontak noktaları ve lehim noktalarında kullanılan altın kaplama, korozyon direnci sağlayarak cihazların ömrünü uzatıyor. Bu nedenle, cep telefonlarından hesap makinelerine, kişisel dijital asistanlardan GPS birimlerine kadar pek çok küçük elektronik cihazın iç yapısında altın bulunuyor.
ALTININ GİZLİ GÜCÜ
Neredeyse her teknolojik alette bulunan altın, özellikle işlemcilerde kritik bir rol oynuyor. Altın, işlemcilerin pinlerinde kullanılarak süper iletkendir özellik kazandırıyor.
Bu eski bilgisayar parçalarını atmadan önce iki kez düşünmeniz gerektiğini gösteriyor. Özellikle işlemciler, içlerinde barındırdıkları değerli altın nedeniyle dikkate değerdir.
GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ
Onlarca işlemci bir araya geldiğinde, toplamda önemli miktarda altın elde edilebilir. Güncel altın fiyatları dikkate alındığında, bu durum elektronik geri dönüşümün ekonomik ve çevresel önemini vurguluyor. Ancak, geri dönüşüm sürecinde kullanılan tehlikeli kimyasallar nedeniyle bu işlemlerin profesyoneller tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.