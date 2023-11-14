Herkesin evinden çıkıyor içinde meğer altın varmış! Gramını 1.790 TL’ye satıyorlar

NEDEN ALTIN?

Altın elektronik cihazlarda tercih edilen bir malzeme olmasının birkaç nedeni var. Küçük akımları taşıma yeteneği ve korozyona uğramama özelliği ile yüksek verimli bir elektrik iletkeni olarak öne çıkıyor. Elektrik konektörleri, anahtarlar, röleler, lehim noktaları, bağlantı telleri ve bağlantı şeritleri gibi önemli noktalarda altın veya altın kaplama kullanılır. Bu kullanım, bileşenleri daha dayanıklı ve güvenilir kılar.