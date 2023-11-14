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Herkesin evinden çıkıyor içinde meğer altın varmış! Gramını 1.790 TL'ye satıyorlar

Teknolojik cihazlar ve altın, modern dünyada beklenmedik bir uyum sergiliyor. Bu özel ilişkiyi daha yakından incelediğimizde, altının elektriksel iletkenlik özelliğinin, cihazların sorunsuz çalışmasında kritik bir rol oynadığını keşfediyoruz. Elektrik sinyallerini hızlı bir şekilde ileten altın bu cihazların performansını önemli ölçüde artırıyor. Bu doğrultuda da günümüz teknolojik cihazlarında altın neredeyse vazgeçilmez bir bileşen haline geliyor.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 12:15 Güncelleme 14 Kasım 2023, 12:15
Herkesin evinden çıkıyor içinde meğer altın varmış! Gramını 1.790 TL’ye satıyorlar

Elektronik dünyanın, altınla örülü detayları, günlük kullandığımız cihazların iç yapısında gizli bir hazineyi temsil ediyor. Elektronik bağlantılar, kontak noktaları ve lehim noktalarında kullanılan altın kaplama, korozyon direnci sağlayarak cihazların ömrünü uzatıyor. Bu nedenle, cep telefonlarından hesap makinelerine, kişisel dijital asistanlardan GPS birimlerine kadar pek çok küçük elektronik cihazın iç yapısında altın bulunuyor.

ALTININ GİZLİ GÜCÜ

Neredeyse her teknolojik alette bulunan altın, özellikle işlemcilerde kritik bir rol oynuyor. Altın, işlemcilerin pinlerinde kullanılarak süper iletkendir özellik kazandırıyor.

Bu eski bilgisayar parçalarını atmadan önce iki kez düşünmeniz gerektiğini gösteriyor. Özellikle işlemciler, içlerinde barındırdıkları değerli altın nedeniyle dikkate değerdir.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Onlarca işlemci bir araya geldiğinde, toplamda önemli miktarda altın elde edilebilir. Güncel altın fiyatları dikkate alındığında, bu durum elektronik geri dönüşümün ekonomik ve çevresel önemini vurguluyor. Ancak, geri dönüşüm sürecinde kullanılan tehlikeli kimyasallar nedeniyle bu işlemlerin profesyoneller tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

NEDEN ALTIN?

Altın elektronik cihazlarda tercih edilen bir malzeme olmasının birkaç nedeni var. Küçük akımları taşıma yeteneği ve korozyona uğramama özelliği ile yüksek verimli bir elektrik iletkeni olarak öne çıkıyor. Elektrik konektörleri, anahtarlar, röleler, lehim noktaları, bağlantı telleri ve bağlantı şeritleri gibi önemli noktalarda altın veya altın kaplama kullanılır. Bu kullanım, bileşenleri daha dayanıklı ve güvenilir kılar.

Modern elektronik cihazların çoğu, en azından az miktarda altın içerir. Bu, sadece küçük cihazlarla sınırlı değildir; büyük elektronik cihazlarda, örneğin televizyonlarda da altın kullanımı yaygındır. Altın teknolojinin gelişimiyle birlikte giderek daha fazla önem kazanmıştır ve bu trendin gelecekte de devam etmesi beklenmektedir.

GRAMI 1.790 TL

Onlarca işlemcinin içinden toplamda 7 gram altın çıkıyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 1790 TL seviyelerinde bulunuyor.

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