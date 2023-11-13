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Otomobil sahiplerine son dakika duyurusu! Plakasında bu olanlar yandı: 1.700 TL ceza ödeyeceksiniz

Günlük yaşantımızda trafik kuralları her an karşımıza çıkıyor ve bu kurallara uymak sürücülerin ve yayaların güvenliği için kritik bir rol oynuyor. Bu kurallara riayet etmek trafik kazalarını önlemede etkili bir yol sağlıyor. Her anın bir potansiyel risk taşıdığı trafikte kurallara uymak, can kayıplarını azaltarak toplumun genel güvenliğini artırıyor. Trafikte sorumluluk sahibi olmak sadece cezalardan kaçınmakla kalmıyor aynı zamanda herkesin güvende olmasına katkı sağlıyor. Ancak kurallara uymamak ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kurallara uyulmaması durumunda para cezasından ehliyetin geçici veya kalıcı olarak alınmasına hatta cezaevinde hapis cezalarına kadar gidebiliyor.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 15:23 Güncelleme 13 Kasım 2023, 15:23
Otomobil sahiplerine son dakika duyurusu! Plakasında bu olanlar yandı: 1.700 TL ceza ödeyeceksiniz

Trafikte yapılan ihlaller sadece maddi cezalarla sınırlı kalmıyor aynı zamanda güvenliği tehlikeye atıyor. Bu nedenle trafikte yapılan bazı hatalardan kaçınmak için bilinçli olmak her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Her bir sürücünün, yayaların ve trafikteki diğer katılımcıların bu kurallara riayet etmesi, güvenli ve düzenli bir trafik ortamının oluşturulmasına yardımcı oluyor. Kurallara uymayanlara ise para cezasından hapis cezasına kadar yaptırımlar uygulanıyor.

Aracı Plakasız Kullanma Cezası: 5.154 TL
Aracınızın plakasız bir şekilde kullanılması, ciddi bir para cezasıyla karşılanır. Bu ihlal, sadece güvenliği değil, aynı zamanda trafik düzenini de tehlikeye atar.

Çıkma veya Siren Kullanmama Cezası: 4.064 TL
Acil durumların gerektirdiği durumlarda çıkmama veya siren kullanmamak, trafik kurallarına aykırıdır ve bu ihlal de yüksek bir ceza gerektirir.

Drift Atma Cezası: 20.342 TL
Drift yapmak, sürüş güvenliğini tehlikeye atar ve bu eylem de yüksek bir para cezasıyla cezalandırılır.

Engelli İçin Ayrılan Yere Park Etme Cezası: 873 TL
Engelli park yerlerine park etmek, hem etik kurallara aykırıdır hem de cüzdanınızı zorlar.

Emniyet Şeridini İhlal Etme Cezası: 4.064 TL
Emniyet şeridini ihlal etmek, trafik akışını bozar ve ciddi bir cezaya neden olur.

Hız Sınırını Aşma Cezaları
%10-30 Oranlarına Kadar Aşma: 951 TL
%30-%50'ye Kadar Aşma: 1.979 TL
%50 Oranından Fazla Aşma: 4.064 TL

Kırmızı Işıktan Geçme Cezası: 951 TL
Kırmızı ışıkta geçmek, ciddi bir trafik ihlali olarak kabul edilir ve para cezası almanıza neden olur.

Muayenesiz Araçla Trafüğe Çıkma Cezası: 951 TL
Araç muayenesini ihmal etmek, hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atar.

Takip Mesafesine Uymama Cezası: 436 TL
Güvenli bir takip mesafesine uymamak, kaza riskini artırır ve bu ihlal de cezayla sonuçlanır.

Trafik Sigortası Olmadan Trafüğe Çıkma Cezası: 436 TL
Trafik sigortasız trafiğe çıkmak, hem sizi hem de diğer sürücüleri maddi risk altında bırakır.

Uyuşturucu Madde Etkisindeyken Araç Kullanma Cezası: 20.977 TL
Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, ciddi bir tehlike oluşturur ve yüksek bir ceza gerektirir.

Yasak Yerde Sollama Yapma Cezası: 951 TL
Yasak yerlerde sollama yapmak, trafik düzenini bozar ve ceza almanıza neden olur.

Yayaya Öncelik Vermeme Cezası: 888 TL
Yayalara öncelik tanımamak, hem trafik kurallarına aykırıdır hem de ceza gerektirir.

Yetki Dışı Siren Kullanımı Cezası: 4.064 TL
Yetki dışı siren kullanmak, ciddi bir güvenlik ihlali olarak kabul edilir ve yüksek bir ceza almanıza neden olur.

Yönetmeliğe Aykırı Plaka Kullanma Cezası: 1.671 TL
Plakanızın yönetmeliklere aykırı olması, hem görünürlüğü zorlaştırır hem de cezai yaptırımı gerektirir.

Plakanın Okunurluğunu Engelleme Cezası: 1.671 TL
Araç plakanızın okunurluğunu engellemek, tanımlanabilirliği zorlaştırır ve ceza gerektirir.

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