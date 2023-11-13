Otomobil sahiplerine son dakika duyurusu! Plakasında bu olanlar yandı: 1.700 TL ceza ödeyeceksiniz

Trafik te yapılan ihlaller sadece maddi cezalarla sınırlı kalmıyor aynı zamanda güvenliği tehlikeye atıyor. Bu nedenle trafikte yapılan bazı hatalardan kaçınmak için bilinçli olmak her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Her bir sürücünün, yayaların ve trafikteki diğer katılımcıların bu kurallara riayet etmesi, güvenli ve düzenli bir trafik ortamının oluşturulmasına yardımcı oluyor. Kurallara uymayanlara ise para cezasından hapis cezasına kadar yaptırımlar uygulanıyor.

Aracı Plakasız Kullanma Cezası: 5.154 TL

Aracınızın plakasız bir şekilde kullanılması, ciddi bir para cezasıyla karşılanır. Bu ihlal, sadece güvenliği değil, aynı zamanda trafik düzenini de tehlikeye atar.

Çıkma veya Siren Kullanmama Cezası: 4.064 TL

Acil durumların gerektirdiği durumlarda çıkmama veya siren kullanmamak, trafik kurallarına aykırıdır ve bu ihlal de yüksek bir ceza gerektirir.