Otomobil sahiplerine son dakika duyurusu! Plakasında bu olanlar yandı: 1.700 TL ceza ödeyeceksiniz

Emniyet Şeridini İhlal Etme Cezası: 4.064 TL
Emniyet şeridini ihlal etmek, trafik akışını bozar ve ciddi bir cezaya neden olur.
Hız Sınırını Aşma Cezaları
%10-30 Oranlarına Kadar Aşma: 951 TL
%30-%50'ye Kadar Aşma: 1.979 TL
%50 Oranından Fazla Aşma: 4.064 TL
Kırmızı Işıktan Geçme Cezası: 951 TL
Kırmızı ışıkta geçmek, ciddi bir trafik ihlali olarak kabul edilir ve para cezası almanıza neden olur.
Muayenesiz Araçla Trafüğe Çıkma Cezası: 951 TL
Araç muayenesini ihmal etmek, hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atar.
Takip Mesafesine Uymama Cezası: 436 TL
Güvenli bir takip mesafesine uymamak, kaza riskini artırır ve bu ihlal de cezayla sonuçlanır.
Trafik Sigortası Olmadan Trafüğe Çıkma Cezası: 436 TL
Trafik sigortasız trafiğe çıkmak, hem sizi hem de diğer sürücüleri maddi risk altında bırakır.
Uyuşturucu Madde Etkisindeyken Araç Kullanma Cezası: 20.977 TL
Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, ciddi bir tehlike oluşturur ve yüksek bir ceza gerektirir.
Yasak Yerde Sollama Yapma Cezası: 951 TL
Yasak yerlerde sollama yapmak, trafik düzenini bozar ve ceza almanıza neden olur.
Yayaya Öncelik Vermeme Cezası: 888 TL
Yayalara öncelik tanımamak, hem trafik kurallarına aykırıdır hem de ceza gerektirir.
Yetki Dışı Siren Kullanımı Cezası: 4.064 TL
Yetki dışı siren kullanmak, ciddi bir güvenlik ihlali olarak kabul edilir ve yüksek bir ceza almanıza neden olur.
Yönetmeliğe Aykırı Plaka Kullanma Cezası: 1.671 TL
Plakanızın yönetmeliklere aykırı olması, hem görünürlüğü zorlaştırır hem de cezai yaptırımı gerektirir.
Plakanın Okunurluğunu Engelleme Cezası: 1.671 TL
Araç plakanızın okunurluğunu engellemek, tanımlanabilirliği zorlaştırır ve ceza gerektirir.