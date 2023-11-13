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THY duyurdu: 355 adet uçak alımı için Airbus ile görüşmelere başlandı

Türk Hava Yolları filosunu büyütecek bir adım daha attı. THY'den yapılan açıklamada 355 adet uçağın satın alınması için Airbus ile görüşmelere başlandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 13:44 Güncelleme 13 Kasım 2023, 13:53
THY duyurdu: 355 adet uçak alımı için Airbus ile görüşmelere başlandı

Türk Hava Yolları 355 adet uçağın satın alınması için Airbus ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

THY KAP'A BİLDİRDİ
Konu ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortaklığımız 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri doğrultusunda bir süredir uçak ve motor üreticileri ile görüşmeler yapmaktadır.

Bu çerçevede, Airbus firması ile 2026-2036 yılları arasında teslim alınmak üzere 240 adedi kesin, 115 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 355 adet uçağın satın alınmasına ilişkin görüşülmektedir. Satın alma ile ilgili olarak yönetim kurulu onayı alındıktan sonra, gerekli bildirim kamuoyu ile paylaşılacaktır"

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