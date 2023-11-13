Son dakika: Fahiş fiyat, stokçuluğa geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 710 milyon lira idari para cezası

"FİYAT İNDİREREK SÜRÜMDEN KAZANMA DÖNEMİ OLMALI"

Bakan Bolat, "Enflasyonu kısa vadede kendisi için yüksek kazanç gibi görenler, orta vadede pazar kaybı, satınalma gücü azalmasına bağlı talep düşmesi ve sermayenin erimesi tehlikesini unutmamalıdır. Ayrıca düşük fiyatlı ithal ürün rekabeti tehlikesi de başka bir risktir. Başka bir deyişle, üretici ve satıcı bindiği dalı kesmemelidir. Bugün artık birbirine bakıp fırsatçılık anlayışıyla sürekli zam yapıp fiyatları arttırma dönemi değil, fiyat indirerek sürümden kazanma dönemi olmalı." diye konuştu. Ticaret Bakanlığına başvuran ve fiyat indirimlerini sunan yaklaşık 500 büyük işletmenin 55 bine yakın şubesiyle gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, beyaz eşyadan kozmetiğe, hizmetler sektörüne kadar pek çok farklı grubun kampanyaya katılım sağladığını ifade eden Bolat, son aylarda tüketicilerin otomotivden gayrimenkule, gıdadan tekstile ve mobilya ürünlerinde fiyat indirimlerinin avantajlarından faydalandığını kaydetti.

Ömer Bolat, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 43'ünün, tedarik zincirinin yine tüm unsurları eklendiğinde yüzde 63'ünün perakende sektöründe yer aldığını ve kampanyanın daha da büyümesinin mümkün olduğunu aktardı. "İHTİYAÇ HALİNDE İLAVE TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLEBİLECEK"

Fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla kararlılıkla mücadele ettiklerini belirten Bolat, şöyle devam etti: "Aralıksız devam eden denetimlere ilave olarak gerekli hukuki düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımız ve bünyesinde yer alan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile Reklam Kurulu tarafından, perakende marketlerden otomotiv işletmelerine, emlak-gayrimenkul firmalarından hizmet sektörü firmalarına kadar fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketicilere yönelik aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalar içindeki yüz binlerce işletmeye yapılan denetimler sonucu idari para cezaları uygulanmıştır.

Söz konusu piyasa bozucu ve tüketicilere zarar veren faaliyetlere yönelik olarak 2023 yılında uygulanan idari para cezalarının toplamı 710 milyon TL'ye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığımızca yapılan denetimler rekabetçi, adil ve istikrarlı piyasa yapısını korumayı sağlamaktır. İhtiyaç halinde ilave tedbirler hayata geçirilebilecektir. Piyasanın tabii işleyişini bozan, haksız rekabet doğuran ve tüketiciyi yanıltan uygulamalara hükümetçe asla müsamaha edilmeyecektir." Bolat, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde fiyat indirim kampanyasına bugüne kadar destek açıklayan iş dünyası kuruluşlarına, kampanyaya katılan tüm işletmelere ve enflasyonla mücadelede destek veren tüketicilere teşekkür etti. Toplantı, Bakan Bolat'ın açıklamalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.