Son dakika: Fahiş fiyat, stokçuluğa geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 710 milyon lira idari para cezası

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesinde Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın 13 Ekim'de Bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine özel sektör kuruluşlarına indirim çağrısı yaptığını hatırlattı.
Bugüne kadar çok sayıda kuruluşun kampanyaya destek veren açıklamalarını ve binlerce üyenin katılım sağlamasını memnuniyetle takip ettiklerini dile getiren Bolat, "Başta otomotiv ve gayrimenkul olmak üzere gıda ve giyim, perakende sektörlerinde, mobilya, elektronik eşya, lokanta ve otel gibi hizmet sektörlerinde yapılan fiyat indirimleri vatandaşlarımızı kısmen de olsa memnun etmiş, en önemlisi fiyatların düşeceğine olan inanç ve güven artmıştır." ifadelerini kullandı.
Bakan Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefleri çerçevesinde hükümetin vatandaşların refahını artırma yönündeki çalışmaları ve iş dünyası başta olmak üzere tüm paydaşlarla istişare anlayışlarının aralıksız devam ettiğini söyledi.
"EYLÜL VE EKİM VERİLERİ, ENFLASYON ORANI ARTIŞININ YAVAŞLADIĞINA İŞARET EDİYOR"
Olumlu makroekonomik gidişata rağmen, küresel enflasyon dalgasının Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Bolat, şöyle devam etti:
"Küresel faktörlere ilave olarak, jeopolitik riskler ve deprem felaketi ile özellikle son yıllarda zaman zaman maruz kaldığımız döviz kuru atakları ve bunun fiyatlara olan yapışkanlığı, yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur. Ekim ayı itibarıyla yıllık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 61,36 ve yıllık bazda yurt içi üretici fiyatları yüzde 39,39 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekimde aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi yüzde 3,43, yurt içi üretici fiyatları yüzde 1,94 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu yılın eylül ve ekim verileri, enflasyon oranı artışının yavaşladığına işaret ediyor.
Hükümetimiz enflasyon sorununun farkında olup, ilk günden beri dar ve sabit gelirli kesimlerin hayat pahalılığının etkilerinden korunması, ve toplumun her kesiminin satınalma gücünün enflasyon oranından etkilenmemesi doğrultusunda gelir arttırıcı tedbirleri almıştır.Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankasının kararlı biçimde uyguladıkları para, kredi ve maliye politikaları ile bu yüksek enflasyon sorunundan kurtulacağız. 2024-2026 yılları arasını kapsayan Orta Vadeli Programda yol haritası hedefleri ve alınacak reform tedbirleri açıkça belirtilmiştir. Nitekim küresel trendlere uygun olarak ülkemizde de enflasyonun artış eğiliminde bir yavaşlamanın başladığını görüyoruz."