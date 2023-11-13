İsrail ürünlerine yönelik boykot dalga dalga yayılıyor! ’Helal sertifikalı ürünlerin satışı 3 haftada yüzde 100 arttı’

İsraıl'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü katliama karşı tepkiler dünyada çığ gibi büyüyor. Amerika 'dan İngiltere'ye, Rusya'dan Malezya'ya dünyanın dört bir yanında protestolar devam ederken, İsrail ürünlerine yönelik boykot da dalga dalga yayılıyor. İsrail mallarını boykot etmek isteyenler alternatif arayışlarını hızlandırdı.

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Gazze'ye yönelik bir soykırım yapıldığını belirterek, "Bu katliama ABD ve Avrupa'da liderler sesini çıkarmasa da halk büyük tepki ortaya koyuyor. İsrail mallarına karşı boykot da ülkemizde olduğu gibi dünyada da her geçen gün artıyor" diye konuştu.

FUARA İLGİ ARTTI

Dünyanın en büyük 'helal organizasyonu'nu 10 yıldır sürdürdüklerini aktaran Ete, "Bu yıl 9'uncu Dünya Helal Zirvesi ve 10'uncu İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo 2023 Fuarı'nı 23-26 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenliyoruz.

Dünyada 7 trilyon doları aşan, 5 yılda 10 trilyon doları bulması beklenen helal ürünler son dönemdeki ivmeyle daha da hızlı büyüyor" dedi. Boykotla birlikte yurt dışından fuara olan ilginin arttığını anlatan Ete, "Helal franchise arayanlar, helal gıda, kozmetik ve hijyen malzemesi araştıran yabancı firmalar yoğun şekilde ziyaretçi kaydı yaptırmaya başladı" dedi.

40 BİN AŞKIN ZİYARETÇİ GELECEK

Geçen yıl düzenledikleri fuara 39 ülkeden 446 yerliyabancı firmanın katıldığını ve 31 bin 905 kişinin ziyaret ettiğini anlatan Ete, "Bu yıl 60'tan fazla ülkeden 500'ü aşkın yerli-yabancı firma katılıyor. Ayrıca 10 bini yabancı olmak üzere 40 bini aşkın ziyaretçi öngörüyoruz.

Fuarımıza her yıl gıda, gıda teknolojileri, kozmetik, ilaç, tekstil/mütevazi moda alanlarında önemli firmaların katılımı oluyor. Bu yıl ayrıca İslami finans ve helal turizm ile ilgili sektörlerden de ciddi bir katılımcı talebi var" dedi. Ete, Dünya Helal Zirvesi'nin ana başlıklardan birinin "Daha Adil Bir Dünya" olarak belirlendiğini anlattı.