Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı: 25 bin kişiye iş kapısı açıldı





NÜFUSUNUN 450 KATI TURİST AĞIRLADI

'Kapadokya'nın Giriş Kapısı' olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi'ni bu yıl 150 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 150 hane ve 350 nüfusa sahip Soğanlı'ya turist akını olduğunu belirten Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, bölgenin 150 binden fazla turist ağırladığını ve bu turistlerden yaklaşık 13 bininin ise sıcak hava balonuyla bölgeyi havadan Mehmet Fatih Kacır izlediğini söyledi.





TÜRKSAT'IN YEDEKLİLİK MERKEZİ AÇILIYOR

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışı, bugün Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılacak. Uraloğlu, "Bu merkez, ülke güvenliği açısından kritik olan TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, deprem, terör saldırısı, afet ve yangın gibi durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlamayı amaçlıyor. Merkezdeki uydu veri hizmetleri, Türksat-5B ve 4B uydularına yedeklilik sağlamak üzere tasarlandı" dedi.





3 SAHADAKİ RUHSAT SÜRESİ 2 YIL UZATILDI

TPAO'nun Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te bulunan 3 sahasının ruhsat süreleri 2 yıl uzatıldı. Kırklareli ile Tekirdağ'daki sahanın ve Diyarbakır'daki sahanın ruhsat süresinin bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ekonomiye kazandırılması amacıyla 23 Eylül 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi. Batman ve Siirt'teki sahanın ruhsat süresi ise ham petrol keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla 20 Kasım 2025'e kadar uzatıldı.



30 BİN BAŞVURU GELDİ

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik başlatılan 450 milyon dolarlık destek paketine 10 günde 30 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi. İbrahimcioğlu, başvuru yapan 1000'in üzerinde işletmenin talebinin onaylandığını ve ödemelerin bir ay içerisinde yapılacağını söyledi.

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