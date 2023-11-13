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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı: 25 bin kişiye iş kapısı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ağustos'ta bin 301 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 78 milyar 956 milyon 774 bin lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 25 bin 377 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. İşte sizler için derlediğimiz 13 Kasım tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Kasım 2023 Güncelleme 13 Kasım 2023, 07:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı: 25 bin kişiye iş kapısı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ağustos'ta bin 301 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 78 milyar 956 milyon 774 bin lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 25 bin 377 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Sabit yatırım tutarı 985 milyon 561 bin lira olan ve bin 201 istihdam öngörülen 41 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. 287 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 7 milyar 421 milyon lira, istihdam edilenlerin sayısı 16 bin 132 oldu.


EVLİLİK DESTEĞİ İÇİN SON VİRAJ
Evlenenlere 150 bin lira faizsiz kredi yolunu açacak Aile ve Gençlik Fonu'yla ilgili düzenleme yasalaşma yolunda. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, evlilik arifesindeki milyonlarca gencin dört gözle çıkmasını beklediği Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek. Kurulacak Aile ve Gençlik Fonu ile şartları tutan gençlere 2 yıl geri ödemesiz, daha sonra 4 yıl ödeme şartıyla hiçbir faiz olmaksızın 150 bin liralık kredi verilecek. Projenin pilot illeri olarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya belirlendi.



YERLİ MALI ÜRÜN SAYISI ARTIYOR
Türkiye'de yerli üretim oranı her geçen gün artarken, Ekim'de yerli malı belgesi alan ürün sayısı bin 258 oldu. Ülke ekonomisine sağladığı katkı nedeniyle desteklenen yerli malı ürünler, TOBB tarafından verilen belgeyle tescilleniyor. Ekim 2023'te onaylanan yerli malı belgelerinden bin 237 adedi sistemde aktif halde bulunuyor.

957'sı yüksek ve ortayüksek teknoloji, 280'i ortadüşük ve düşük teknoloji düzeyinde bulunuyor. Ekim'de onaylanan bin 258 yerli malı belgesinin 259'u İstanbul'da, 165'i Ankara'da, 128'i Tekirdağ'da, 100'ü Konya'da, 81'i İzmir'de, 57'si Bursa'da, 39'u Kocaeli'de, 29'u Aydın'da, 28'i Hatay'da, 26'sı Kayseri'de düzenlendi. (Rana BÜYÜKTAŞ)



NÜFUSUNUN 450 KATI TURİST AĞIRLADI
'Kapadokya'nın Giriş Kapısı' olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi'ni bu yıl 150 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 150 hane ve 350 nüfusa sahip Soğanlı'ya turist akını olduğunu belirten Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, bölgenin 150 binden fazla turist ağırladığını ve bu turistlerden yaklaşık 13 bininin ise sıcak hava balonuyla bölgeyi havadan Mehmet Fatih Kacır izlediğini söyledi.


TÜRKSAT'IN YEDEKLİLİK MERKEZİ AÇILIYOR
TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışı, bugün Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılacak. Uraloğlu, "Bu merkez, ülke güvenliği açısından kritik olan TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, deprem, terör saldırısı, afet ve yangın gibi durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlamayı amaçlıyor. Merkezdeki uydu veri hizmetleri, Türksat-5B ve 4B uydularına yedeklilik sağlamak üzere tasarlandı" dedi.


3 SAHADAKİ RUHSAT SÜRESİ 2 YIL UZATILDI
TPAO'nun Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te bulunan 3 sahasının ruhsat süreleri 2 yıl uzatıldı. Kırklareli ile Tekirdağ'daki sahanın ve Diyarbakır'daki sahanın ruhsat süresinin bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ekonomiye kazandırılması amacıyla 23 Eylül 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi. Batman ve Siirt'teki sahanın ruhsat süresi ise ham petrol keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla 20 Kasım 2025'e kadar uzatıldı.

30 BİN BAŞVURU GELDİ
KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik başlatılan 450 milyon dolarlık destek paketine 10 günde 30 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi. İbrahimcioğlu, başvuru yapan 1000'in üzerinde işletmenin talebinin onaylandığını ve ödemelerin bir ay içerisinde yapılacağını söyledi.

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