Emekliye salı ve çarşamba 10.00’da müjde geliyor! Üçlü ek ödeme için onay mührü basıldı

Kasım ayında emeklilere sadece ikramiye değil, aynı zamanda yıl sonu promosyonlarıyla da sevindirici haberler var. Promosyon taahhüdü dolan ve bankadan promosyon almak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için özel teklifler sunuldu. Bu sayede emekliler maaşlarının yanı sıra promosyon ödemesiyle birlikte 3'lü ödeme alma imkanına sahip olacak.

3'lü Fırsat: Maaş, İkramiye ve Promosyon Emekliler için kasım ayında sunulan avantajlar şu şekilde özetlenebilir: En düşük emekli maaşı: 7.500 TL

Cumhuriyet ikramiyesi: 5.000 TL

Promosyon (Taahhüt süresi dolanlar ve ilk kez alacaklar): En düşük 4.500 TL, en yüksek 12.500 TL