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Emekliye salı ve çarşamba 10.00'da müjde geliyor! Üçlü ek ödeme için onay mührü basıldı

Kasım ayı emekliler için sevinç dolu bir müjdeyle başlıyor. Başkan Erdoğan milyonları sevindirecek 5.000 TL'lik ikramiye haberini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu özel Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere verilecek ve en düşük emekli maaşı alanlar bile bu ay ekstra 5.000 TL'yi hesaplarına ekleyecek. Bu sayede en düşük maaş alan bir kişi normal maaşı olan 7.500 TL'nin yanı sıra 5.000 TL'lik ikramiyeyle birlikte toplamda 12.500 TL ödeme alacak. Ayrıca 100. yıl ikramiye ödemeleri hafta sonu ödenmeye başlandı.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 12:20 Güncelleme 13 Kasım 2023, 12:20
Emekliye salı ve çarşamba 10.00’da müjde geliyor! Üçlü ek ödeme için onay mührü basıldı

Kasım ayında emeklilere sadece ikramiye değil, aynı zamanda yıl sonu promosyonlarıyla da sevindirici haberler var. Promosyon taahhüdü dolan ve bankadan promosyon almak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için özel teklifler sunuldu. Bu sayede emekliler maaşlarının yanı sıra promosyon ödemesiyle birlikte 3'lü ödeme alma imkanına sahip olacak.

3'lü Fırsat: Maaş, İkramiye ve Promosyon

Emekliler için kasım ayında sunulan avantajlar şu şekilde özetlenebilir:

En düşük emekli maaşı: 7.500 TL
Cumhuriyet ikramiyesi: 5.000 TL
Promosyon (Taahhüt süresi dolanlar ve ilk kez alacaklar): En düşük 4.500 TL, en yüksek 12.500 TL

Kimler İkramiye Alabilir?

Bu özel ikramiye, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan prim ödeyerek emekli olan ve hayatta olan emekli vatandaşları, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini kapsamaktadır. Aynı zamanda, kamu kurumlarında belli bir süre çalışarak emekliliği hak eden memurlar da bu özel ikramiyeden faydalanacaklar.

Tarih Belli Oldu: Ekstra Kazanç Kapıda

Emeklilere yönelik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin ödemeleri 11 Kasım Cumartesi günü başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak ödemeler, 11-12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. BAĞKUR emeklileri ise 14 Kasım'da ikramiyelerini alacaklar.

İkramiye Ödeme Günleri

11 Kasım Cumartesi - SGK ✅
12 Kasım Pazar - SGK ✅
13 Kasım Pazartesi - SGK ✅
14 Kasım Salı - BAĞKUR

EMEKLİ İKRAMİYE E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MÜJDELER PEŞ PEŞE GELİYOR

Emekli promosyonları son yapılan güncellemelerle birlikte 12.500 TL civarına kadar yükseldi. Bu kapsamda çarşamba günü bir bankanın daha promosyonda sabah saatleri itibariyle artış yapması bekleniyor.

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