Aile Destek parası alana ekstra 650 TL ödeme başladı! Bu sabah 06.00 sularında açıklama geldi! e-Devlet’ten hemen bakın

Türkiye'de Aile Bakanlığı, her yıl sosyal yardım programları kapsamında birçok vatandaşa destek olmaya devam ediyor. Bu yardımların arasına, ailelerdeki çocuklara yönelik ek bir destek programı dahil edildi: Çocuk Destek Bileşeni.
Türkiye'de Aile Bakanlığı, her yıl sosyal yardım programları kapsamında birçok vatandaşa destek olmaya devam ediyor. Bu yardımların arasına, ailelerdeki çocuklara yönelik ek bir destek programı dahil edildi: Çocuk Destek Bileşeni.
Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlanacak.
"Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek verilecek.
ÇOCUK BAŞINA NE KADAR DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK?
Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlanacak.
ÇOCUK YARDIMI PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Aile Destek Programı başvuru şartları; Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması.
Öte yandan SGK sitesine bakıldığında öğrencilere farklı bir çok başlıkta karşılıksız ödeme yapıldığı görülüyor.