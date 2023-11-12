PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat ve stokçularla ilgili açıklama: Torba yasada cezalar katmerli şekilde artırılacak

Fahiş fiyatlar ve stokçulukla ilgili konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bakanı Bolat, "Torba yasada cezalar katmerli şekilde artırılacak" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Kasım 2023 Güncelleme 12 Kasım 2023, 06:59
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan fahiş fiyat ve stokçularla ilgili açıklama: Torba yasada cezalar katmerli şekilde artırılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği tarafından düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde konuştu. Haksız fahiş fiyatlar ve stokçuluk gibi konuların yeni torba yasada olacağını söyleyen Bakan Ömer Bolat, "Bunları yapanları sürekli denetleyerek ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak" diye konuştu.

İş ahlakı hakkında konuşan Bakan Bolat, "Teknoloji, iletişim, trendler, meslekler çok hızlı değişiyor. Ahlak aslında standarttır. Ahlak hak, adalet, değerler, hakça paylaşım asla değişmeyecek. Önemli değerlerdir. Meslekler değişebilir. Şartlar, trendler değişebilir ama bu değer yargılarının asla değişmemesi gerekmektedir. Yoksa rüzgara kapılıp giden başak taneleri durumuna düşeriz" ifadelerini kullandı.

İşsizlik verileri ile ilgili konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dün işsizlik verimiz de açıklandı. Hamd olsun, yüzde 9,1'e geriledi. Bu çok uzun yıllardır, yakaladığımız en düşük rakam olarak söyleyebilirim. 3 milyon 150 bin kadar işsiz sayısı resmi rakamda görülüyor. İşverenlerimiz, 'çalıştıracak insan, ara eleman, yetişmiş vasıflı eleman bulamıyoruz' diye bize sıkıntılarını iletiyorlar" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze’nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Emekliye 5 bin lira: İkramiye ödemeleri başladı! Kimler nasıl para alacak?
Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’tan 1.5 milyarlık asansör rantı! İzmir ve İstanbul’daki CHP’li belediyeleri bağladılar: AND vurgunu büyüyor
SON DAKİKA