Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan fahiş fiyat ve stokçularla ilgili açıklama: Torba yasada cezalar katmerli şekilde artırılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği tarafından düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde konuştu. Haksız fahiş fiyatlar ve stokçuluk gibi konuların yeni torba yasada olacağını söyleyen Bakan Ömer Bolat, "Bunları yapanları sürekli denetleyerek ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak" diye konuştu.

İş ahlakı hakkında konuşan Bakan Bolat, "Teknoloji, iletişim, trendler, meslekler çok hızlı değişiyor. Ahlak aslında standarttır. Ahlak hak, adalet, değerler, hakça paylaşım asla değişmeyecek. Önemli değerlerdir. Meslekler değişebilir. Şartlar, trendler değişebilir ama bu değer yargılarının asla değişmemesi gerekmektedir. Yoksa rüzgara kapılıp giden başak taneleri durumuna düşeriz" ifadelerini kullandı.

İşsizlik verileri ile ilgili konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dün işsizlik verimiz de açıklandı. Hamd olsun, yüzde 9,1'e geriledi. Bu çok uzun yıllardır, yakaladığımız en düşük rakam olarak söyleyebilirim. 3 milyon 150 bin kadar işsiz sayısı resmi rakamda görülüyor. İşverenlerimiz, 'çalıştıracak insan, ara eleman, yetişmiş vasıflı eleman bulamıyoruz' diye bize sıkıntılarını iletiyorlar" diye konuştu.