Otoda indirim dönemi: Kampanyalar başladı!

Otomotiv sektöründe satışlar ve fiyatlar aydan aya rekor kırarak bugüne kadar gelirken, yapılan denetimler ve alınan tedbirler ile fiyat artışları yavaşladı, indirim ve kampanya dönemi başladı. 3-6 aylık bekleme listeleri artık hemen teslime kadar geldi.

Markaların ellerinde araçlar arttıkça piyasa eski günlerine dönmeye başladı. Firmalar kasım ayı fiyatlarını güncellerken kampanyaları da başlattı. Aynı şekilde ikinci elde de fiyatlar geriledi. İşte bazı sıfır oto fiyatları...

VOLKSWAGEN: Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 2023 Ekim fiyatı 922.800 TL, Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression 2023 Ekim fiyatı 1.144.400 TL



SEAT: IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Kasım ayına özel fiyat: 795.000 TL



SKODA: Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 2023 Kasım fiyatı: 914.900 TL



CİTROEN: C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel 2023 Kasım fiyatı: 813.000 TL



DACİA: Yeni Duster Essential TCe 90 bg Kasım fiyatı: 899.000 TL



HYUNDAİ: Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel Kasım fiyatı: 725.000 TL

TOGG USTA ARIYOR!

Türkiye'nin otomobili Togg'un da yollara çıkmasıyla ülkede hızla artan elektrikli araç sayısı, şarj istasyonu ihtiyacının yanı sıra kaza sonrası müdahale ve arabaların bakım-onarım sorunlarını giderecek uzman personel ihtiyacını gündeme taşıdı. Elektrikli araçların yapı, donanım ve aksam yönünden klasik arabalara göre farklı oluşu, yeni ihtiyaçları beraberinde getirdi.

Otomotiv yan sanayisine yönelik ihtisas organize sanayi bölgeleri oluşturulması, bu alandaki iş gücünün niteliğinin de artırılması planlanıyor. Bu amaçla müfredat ve eğitim yöntemleri de elektrikli araçların geldiği nokta dikkate alınarak, teknolojik gerekliliklere uygun şekilde güncellenecek. Özel sektörün de desteğiyle bakım ve onarım konusunda uzman personelin sayısının hızla artırılması hedefleniyor.