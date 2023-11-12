PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Otoda indirim dönemi: Kampanyalar başladı!

Piyasaya gelen denetim ve regülasyon sonunda oto fiyatları geriledi. Sıfır otoda kampanyalar başladı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Kasım 2023 Güncelleme 12 Kasım 2023, 06:59
Otoda indirim dönemi: Kampanyalar başladı!

Otomotiv sektöründe satışlar ve fiyatlar aydan aya rekor kırarak bugüne kadar gelirken, yapılan denetimler ve alınan tedbirler ile fiyat artışları yavaşladı, indirim ve kampanya dönemi başladı. 3-6 aylık bekleme listeleri artık hemen teslime kadar geldi.

Markaların ellerinde araçlar arttıkça piyasa eski günlerine dönmeye başladı. Firmalar kasım ayı fiyatlarını güncellerken kampanyaları da başlattı. Aynı şekilde ikinci elde de fiyatlar geriledi. İşte bazı sıfır oto fiyatları...

VOLKSWAGEN: Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 2023 Ekim fiyatı 922.800 TL, Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression 2023 Ekim fiyatı 1.144.400 TL

SEAT: IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Kasım ayına özel fiyat: 795.000 TL

SKODA: Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 2023 Kasım fiyatı: 914.900 TL

CİTROEN: C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel 2023 Kasım fiyatı: 813.000 TL

DACİA: Yeni Duster Essential TCe 90 bg Kasım fiyatı: 899.000 TL

HYUNDAİ: Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel Kasım fiyatı: 725.000 TL

TOGG USTA ARIYOR!
Türkiye'nin otomobili Togg'un da yollara çıkmasıyla ülkede hızla artan elektrikli araç sayısı, şarj istasyonu ihtiyacının yanı sıra kaza sonrası müdahale ve arabaların bakım-onarım sorunlarını giderecek uzman personel ihtiyacını gündeme taşıdı. Elektrikli araçların yapı, donanım ve aksam yönünden klasik arabalara göre farklı oluşu, yeni ihtiyaçları beraberinde getirdi.

Otomotiv yan sanayisine yönelik ihtisas organize sanayi bölgeleri oluşturulması, bu alandaki iş gücünün niteliğinin de artırılması planlanıyor. Bu amaçla müfredat ve eğitim yöntemleri de elektrikli araçların geldiği nokta dikkate alınarak, teknolojik gerekliliklere uygun şekilde güncellenecek. Özel sektörün de desteğiyle bakım ve onarım konusunda uzman personelin sayısının hızla artırılması hedefleniyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENE YÜZDE 25 ZAM
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı. Söz konusu artıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti de haftada 9 saat artırıldı.

DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI
Kur Korumalı Mevduat (KKM), alınan önlemlerin etkisiyle 7 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, döviz rezervlerinde 9 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Toplam rezervler, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 860 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolara çıkarak 3 Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Toplam rezervlerde mayıs sonundan 3 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 29 milyar 962 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 30.4 oldu. Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA