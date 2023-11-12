SSK, Bağkur emeklisine 3’lü müjde geldi! 13-14-15 Kasım’da paralar hesaplara yatacak! Tahsis numarasıyla birlikte 12.500 TL...

Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşlarını aldıkları bankalardan ek gelir elde etme fırsatı Kasım ayında da devam ediyor. Emekli, dul ve yetimler arasında bulunan EYT'liler de bu avantajdan faydalanabiliyor. Yapılan protokol kapsamında, bazı bankalar 5 bin liraya kadar ödeme yaparken, diğerleri ise ek koşullar karşılığında bu tutarı artırıyor. Bu koşullar arasında otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartı kullanımı, ya da emekli akrabasını bankaya getirme gibi şartlar bulunuyor.

Bu promosyonlardan yararlanmak isteyen emekliler, dul ve yetimler tercih ettikleri bankanın şubesine giderek ya da mobil uygulama aracılığıyla başvuruda bulunabiliyorlar. Promosyon süresi devam ederken, daha iyi fırsatlarla karşılaşanlar bu imkandan yararlanabiliyorlar ve sürenin dolmasını beklemek zorunda kalmıyorlar. Promosyon tutarı, banka ve alınan maaşa göre değişiklik gösteriyor.