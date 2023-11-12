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SSK, Bağkur emeklisine 3'lü müjde geldi! 13-14-15 Kasım'da paralar hesaplara yatacak! Tahsis numarasıyla birlikte 12.500 TL...

Emeklilere, dul ve yetimlere maaşlarının yatırıldığı bankalardan ek gelir kapısını açan promosyon kampanyası Kasım ayında da sizleri bekliyor! EYT'liler de dahil, emekliler bankalardan 12 bin 500 liraya varan promosyonlar kazanabilir. Peki, hangi banka yüksek emekli promosyonu veriyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 13:50 Güncelleme 12 Kasım 2023, 13:50
SSK, Bağkur emeklisine 3’lü müjde geldi! 13-14-15 Kasım’da paralar hesaplara yatacak! Tahsis numarasıyla birlikte 12.500 TL...

Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşlarını aldıkları bankalardan ek gelir elde etme fırsatı Kasım ayında da devam ediyor. Emekli, dul ve yetimler arasında bulunan EYT'liler de bu avantajdan faydalanabiliyor. Yapılan protokol kapsamında, bazı bankalar 5 bin liraya kadar ödeme yaparken, diğerleri ise ek koşullar karşılığında bu tutarı artırıyor. Bu koşullar arasında otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartı kullanımı, ya da emekli akrabasını bankaya getirme gibi şartlar bulunuyor.

Bu promosyonlardan yararlanmak isteyen emekliler, dul ve yetimler tercih ettikleri bankanın şubesine giderek ya da mobil uygulama aracılığıyla başvuruda bulunabiliyorlar. Promosyon süresi devam ederken, daha iyi fırsatlarla karşılaşanlar bu imkandan yararlanabiliyorlar ve sürenin dolmasını beklemek zorunda kalmıyorlar. Promosyon tutarı, banka ve alınan maaşa göre değişiklik gösteriyor.

Bu promosyonlara ek olarak, Ocak ayındaki zam ve iyileştirmeler de promosyon tutarlarını etkileyecek. Bazı emekliler, maaşlarını artırarak bir üst maaş dilimine geçerlerse daha yüksek promosyonlardan faydalanabilecekler. Bu durum, emekli aylıklarının 10 bin liraya yükseltilmesiyle sonuçlanabilir ki bu da tüm emeklilerin daha yüksek promosyonlardan faydalanma olasılığını artırabilir.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?

3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için bankaların promosyon tutarları sırasıyla şöyle:

AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 400, en çok ise toplamda 2.000 lira chip para.

DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları...

FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Ayrıca kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.

HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ING: Maaşa göre 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira. Ayrıca emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlara, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira. Ayrıca kredi kartıyla yapılan harcamaya yıllık 1.200 lira indirim.

TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.

VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

Promosyon tutarı bankadan bankaya ve maaşa göre değişiyor. Halen en çok 12 bin 500 lira alınabiliyor. Banka seçerken kampanyaları iyi incelemek gerekiyor.

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