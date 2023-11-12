SSK, Bağkur emeklisine 3’lü müjde geldi! 13-14-15 Kasım’da paralar hesaplara yatacak! Tahsis numarasıyla birlikte 12.500 TL...

HANGİ BANKA NE VERİYOR?
3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için bankaların promosyon tutarları sırasıyla şöyle:
AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 400, en çok ise toplamda 2.000 lira chip para.
DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları...
FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Ayrıca kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.
HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
ING: Maaşa göre 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira. Ayrıca emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlara, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira.
İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.
ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira. Ayrıca kredi kartıyla yapılan harcamaya yıllık 1.200 lira indirim.
TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.
VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
Promosyon tutarı bankadan bankaya ve maaşa göre değişiyor. Halen en çok 12 bin 500 lira alınabiliyor. Banka seçerken kampanyaları iyi incelemek gerekiyor.