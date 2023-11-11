Üretimde biyolojik mücadeleye destek! Örtü altı üretimde bin 700 lira, açık alanda üretime 580 lira destek

Tarımsal üretimde özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle çeşitlenen bitki zararlılarına karşı mücadele çalışmaları yürütülüyor. Bitkisel üretimde kayıplara neden olan zararlı organizmalarla mücadelede kültürel, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve biyoteknik mücadele gibi farklı yöntem ve teknikler kullanılıyor. Bu yöntemler arasında en çevre dostu ve sürdürülebilir olanı 'biyolojik mücadele' olarak kabul ediliyor. Doğanın baskı mekanizmalarından yararlanılarak geliştirilmiş ve olumsuz etkileri yok denecek kadar az olan biyolojik mücadelede bitki ve hayvan popülasyonları doğal düşmanlar tarafından baskı altında tutuluyor.

YÜZDE 100 ARTIRILDI

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bitkisel üretimde zararlı organizmalarla mücadelede zirai ilaç kullanımının azaltılması, kalıntının önlenmesi ve ekosistemin korunması amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadeleye öncelik veriyor. Bu kapsamda 2010'dan beri tarımsal desteklemeler kapsamında bu alanda destek sağlanıyor. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğinin başlangıcından bu yana üreticilere toplam 184 milyon lira ödeme yapıldı. Söz konusu destekler bu yıl yüzde 100 artırılarak dekar başına örtü altı üretimde bin 700 liraya yükseltildi. Açık alanda paket olarak biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere verilen destek de yüzde 100 artırımlı olarak dekar başına 580 liraya çıkarıldı.