Çalışmayan emeklilere 5 bin TL’lik ödeme bugünden itibaren başlayacak! Kim, ne kadar alacak? Emekliler, dul ve yetimlerin merak ettiği soruların yanıtları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve emekli yakınlarına verilecek olan 5 bin TL ikramiyenin ödeme tarihini açıkladı. Peki; 100 yıl ikramiyesi (5000 TL - BEŞ BİN TL) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli sandığı 5000 tl ne zaman yatacak? Hangi emekliler 5000 lira ikramiye alacak?
Kasım ayının ilk haftası, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı yapılan son dakika açıklamalarında. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve emekliler için büyük bir müjde olarak nitelendirilen 100. yıl emekli ikramiyesi, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Peki, 5 bin TL'lik bu ikramiye tam olarak ne zaman hesaplara yansıyacak?
11 KASIM'DA HESAPLARDA
Emekli aylığı ödeme tarihleri tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Ödemelerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda ise emekli aylıkları örneğin Cumartesi gününe denk gelmesi durumunda Cuma, Pazara denk gelmesi durumunda Pazartesi yapılıyor.
SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim'deki kabine toplantısının ardından "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." demişti.
İkramiyenin sadece çalışmayan emeklilere ödeneceği belirtilmişti.
Emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunularak Meclis'ten geçmişti.
KİMLERE, NE KADAR ÖDENECEK?
Çalışmayan tüm emeklilere 5 bin lira ödeme gerçekleştirilecek. Sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme yapılacak.