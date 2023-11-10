SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çeyiz alışverişi başladı A101 indirimleri! 10-11-12-13 Kasım aktüel ürünlerinde flaş ürünler: 200 TL altına düştü! Beyaz eşya, robot süpürge...

A101'in yeni indirimleri duyuruldu. 9 Kasım'da itibaren geçerli dendi hafta sonu da dahil edildi. A101'in güncel aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla indirime giren ürünler de belli oldu. Buna göre beyaz eşya, plazma, robot süpürge. akıllı telefon, giyim, züccaye ürünleri indirimden satılmaya başlandı. Ayrıca kulaklık fiyatı 200 TL altına düştü. İşte A101 10-11-12-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu tam liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 15:45 Güncelleme 10 Kasım 2023, 15:45
Çeyiz alışverişi başladı A101 indirimleri! 10-11-12-13 Kasım aktüel ürünlerinde flaş ürünler: 200 TL altına düştü! Beyaz eşya, robot süpürge...

A101 Aldın Aldın ürünleri açıklandı. Bu hafta bazı ürünler 9 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere uzun süre indirimde olacak. Bazı ürünler ise 12 Kasım'a kadar indirmli halleriyle satılacak. İşte A101 yeni indirimli ürünleri...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

SON DAKİKA