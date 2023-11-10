PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SGK 12 milyon emekliye az evvel duyuru yaptı! 11-12-13-14 Kasım'a dikkat! SSK BAĞKUR ödeme günleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi olan 5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, emekliler arasında heyecanla bekleniyor. Emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışmayan emeklilere sunulacak olan bu 5 bin TL ikramiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir jest olarak verilecek. Hükümetin emeklilere yönelik bu ödeme için hazırladığı düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi ve ödeme tarihleri az evvel açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 17:16 Güncelleme 10 Kasım 2023, 17:16
SGK 12 milyon emekliye az evvel duyuru yaptı! 11-12-13-14 Kasım’a dikkat! SSK BAĞKUR ödeme günleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle duyurulan 5.000 TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi Türkiye'deki emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı. Ancak ödeme tarihine dair bekleyiş sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ödeme tarihleri belli oldu. Böylece emekliler tarafından merakla beklenen sorunun yanıtı artık netlik kazandı.

TARİH BELLİ OLDU

Çalışmayan emeklilere yönelik 5 bin TL'lik ödeme, 11 Kasım Cumartesi günü başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak ödemeler 11-12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. BAĞKUR emeklileri ise 14 Kasım'da ikramiyelerine kavuşacak.

KİMLERE ÖDENİYOR?

Bu özel ikramiye, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan prim ödeyerek emekli olan ve hayatta olan emekli vatandaşları, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini kapsamaktadır. Aynı zamanda, kamu kurumlarında belli bir süre çalışarak emekliliği hak eden memurlar da bu ikramiyeden faydalanacak.

İKRAMİYE ÖDEME GÜNLERİ

11 Kasım Cumartesi - SGK
12 Kasım Pazar - SGK
13 Kasım Pazartesi - SGK
14 Kasım Salı - BAĞKUR

KİMLER İKRAMİYE ALAMAYACAK?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak.

EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
FETÖ’nün merhemi CHP lideri Özgür Özel milli iradeye nefret kustu! Başkan Erdoğan’a ’darbeci’ benzetmesi: AK Parti’den sert tepki
Başkan Erdoğan’dan ’10 Kasım’ töreninde açıklamalar! Sosyal medya Atatürkçülerine tepki: AYM - Yargıtay çatışması ve yeni anayasa...
Halk TV’nin Dr. Serhat Albayrak’ı hedef alan küstah iftirası yargıdan döndü! Ayşenur Arslan ve Necati Özkan tazminat ödeyecek
SON DAKİKA