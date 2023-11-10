SGK 12 milyon emekliye az evvel duyuru yaptı! 11-12-13-14 Kasım’a dikkat! SSK BAĞKUR ödeme günleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle duyurulan 5.000 TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi Türkiye'deki emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı. Ancak ödeme tarihine dair bekleyiş sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ödeme tarihleri belli oldu. Böylece emekliler tarafından merakla beklenen sorunun yanıtı artık netlik kazandı.

TARİH BELLİ OLDU Çalışmayan emeklilere yönelik 5 bin TL'lik ödeme, 11 Kasım Cumartesi günü başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak ödemeler 11-12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. BAĞKUR emeklileri ise 14 Kasım'da ikramiyelerine kavuşacak.