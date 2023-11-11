Altından 40 kat daha değerli! Bulan turnayı gözünden vuruyor! İşte dünyanın en değerli madeni

Rodyum ayrıca suya ve hava sıcaklıklarına dayanabilme yeteneğine sahiptir. 600 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabilir ve çoğu asitte çözünmez. Bu, rodyumu birçok endüstriyel uygulama için ideal bir seçenek haline getirir. Arabalar, uçaklar, elektrik kontakları, yüksek sıcaklık termokupl ve direnç telleri gibi birçok alanda rodyum kullanılır.

Rodyum , dünya genelinde oldukça nadir bulunan bir madde olarak kabul edilir. Dünya'nın kabuğunda yaklaşık olarak milyonda 0,000037 oranında bulunurken, altın milyonda yaklaşık olarak 0,0013 oranında bulunur.

Rodyumun çoğu Güney Afrika ve Rusya gibi ülkelerde üretilir. Genellikle bakır ve nikel cevherlerinin rafine edilmesi sırasında bir yan ürün olarak ortaya çıkar. Yılda yaklaşık olarak 16 ton rodyum üretilirken, tahmini rezervlerin 3.000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Rodyumun Keşfi

Rodyumun keşfi, 1803 yılında İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından gerçekleştirildi. Wollaston, rodyumu Güney Amerika'daki bir platin cevherinden izole etti. Bu keşif, Wollaston'un daha önce platin grubu metallerden biri olan paladyumu keşfetmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.