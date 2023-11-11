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Altından 40 kat daha değerli! Bulan turnayı gözünden vuruyor! İşte dünyanın en değerli madeni

Dünya üzerindeki değerli metaller arasında altın, elmas, pırlanta gibi maddeler oldukça ünlü ve nadir bulunmaları nedeniyle yüksek değere sahip. Ancak daha önce adı duyulmamış bir maden daha var. Bu madenin ismi rodyum. Rodyum son yıllarda endüstriyel uygulamalarda ve özellikle otomotiv sektöründe önemli bir rol oynadı. Bu nedenle de oldukça değerli hale geldi. Rodyum, dünya genelinde nadir bulunan bir madde olarak kabul ediliyor. Rodyum endüstriyel sektördeki önemini her geçen gün arttırıyor. Özellikle enerji, ulaşım ve elektronik sektörlerinde kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 11:31 Güncelleme 11 Kasım 2023, 11:31
Altından 40 kat daha değerli! Bulan turnayı gözünden vuruyor! İşte dünyanın en değerli madeni

Yeryüzünün değerli madenleri arasında altın, elmas, pırlanta ve plütonyum gibi tanıdık isimler öne çıksa da, bir madde bu ünlü metalleri gölgede bırakıyor. Rodyum'un ismi daha önce pek duyulmamış olabilir. Ancak rodyum dünyanın en değerli maddelerinden birisi olarak sıradışı bir konuma sahip. Rodyum altından tam katbekat daha değerli olmasıyla göz kamaştırıyor ve endüstriyel uygulamalardaki önemiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MADENİ: RODYUM

Altın kadar ünlü olmasa da rodyum, dünyanın en değerli metalleri arasında yer alır. Rodyum altından 20 kat daha değerli bir madde olarak kabul edilmektedir. Özellikle son yıllarda ons başına fiyatı oldukça yüksektir.

Rodyumun Özellikleri

Rodyum, kimyasal özellikleri bakımından oldukça özel bir madde olarak kabul edilir. Özellikle oksijenle kolayca reaksiyona girmez ve bu onu asil bir metal yapar. Ayrıca, korozyona ve oksidasyona karşı son derece dayanıklıdır. Rodyumun genel sertliği yüksektir ve 1.964 santigrat derecede erir. Bu özellikleri, rodyumu platin, paladyum, osmiyum, iridyum ve rutenyum gibi platin grubu metalleri arasına yerleştirir.

Rodyum ayrıca suya ve hava sıcaklıklarına dayanabilme yeteneğine sahiptir. 600 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabilir ve çoğu asitte çözünmez. Bu, rodyumu birçok endüstriyel uygulama için ideal bir seçenek haline getirir. Arabalar, uçaklar, elektrik kontakları, yüksek sıcaklık termokupl ve direnç telleri gibi birçok alanda rodyum kullanılır.

Rodyum Nerelerde Bulunur?

Rodyum, dünya genelinde oldukça nadir bulunan bir madde olarak kabul edilir. Dünya'nın kabuğunda yaklaşık olarak milyonda 0,000037 oranında bulunurken, altın milyonda yaklaşık olarak 0,0013 oranında bulunur.

Rodyumun çoğu Güney Afrika ve Rusya gibi ülkelerde üretilir. Genellikle bakır ve nikel cevherlerinin rafine edilmesi sırasında bir yan ürün olarak ortaya çıkar. Yılda yaklaşık olarak 16 ton rodyum üretilirken, tahmini rezervlerin 3.000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Rodyumun Keşfi

Rodyumun keşfi, 1803 yılında İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından gerçekleştirildi. Wollaston, rodyumu Güney Amerika'daki bir platin cevherinden izole etti. Bu keşif, Wollaston'un daha önce platin grubu metallerden biri olan paladyumu keşfetmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

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