1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor! İşte talep toplama tarihleri

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Borsa İstanbul'da halka arz oluyor. Kadir Can Abdik, Üsame Erdoğan, Mustafa Saim Birpınar, Hüseyin Ardan Küçük ve Haris Pojata ile birlikte Enver Çevik'in kurucusu olduğu EC Yatırımlar Holding A.Ş. ortaklığıyla kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor. TALEP TOPLAMA TARİHİ

14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. SERMAYESİ 47 MİLYON TL'YE YÜKSELECEK

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL'den 47 milyon TL'ye yükselecek. Bunun yanında mevcut ortaklara ait toplam 2,5 Milyon TL tutarındaki paylar da halka arza dahil edilerek, toplam 9.500.00 adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası 1000 Yatırımlar Holding'in halka açıklık oranın %20,21 olması planlanmaktadır.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından halka arz yoluyla ihraç edilecek yeni paylar ile elde edilecek fon; ağırlıklı olarak şirketin devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılmasında kullanılacak.