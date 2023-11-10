’Türk Yatırım Fonu’ anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı! Ödemeler 100 milyon doları geçmeyecek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri tarafından hayata geçirilecek bir yatırım aracı olan Türk Yatırım Fonu, 16 Mart 2023'te Ankara'da gerçekleştirilen TDT Olağanüstü Zirvesi'nde imzalandı.

ÖDEMELER 100 MİLYON ABD DOLARI KARŞILIĞINI GEÇMEYECEK

Kanunda; Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 100 milyon ABD doları karşılığını geçmeyeceği belirtildi. Cumhurbaşkanının ise belirtilen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak.