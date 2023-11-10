Emekliye bayramı getiren haber; 4A,4B, 4C, Tarım, Emekli Sandığı ayrımı yok kayıtsız şartsız herkese ödenecek!

Yılın haziran ayına kadar 7500 TL civarında olan promosyon tutarları, bankaların artan rekabetiyle birlikte yükseliyor. Bir banka, 12.500 TL değerinde bir promosyon ödemesi yapacağını duyurdu, ve diğer bankaların da bu rakamı yakalamak için yarışmaları bekleniyor.

Peki, emekli promosyonları daha da artar mı? Uzmanlar, bu rakamın yıl sonu beklenen emekli maaşı artışını göz önünde bulundurularak verildiğini belirtiyorlar. Dolayısıyla, 12.500 TL'lik promosyonun üzerine büyük bir artış beklenebilir.