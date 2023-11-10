Emekliye bayramı getiren haber; 4A,4B, 4C, Tarım, Emekli Sandığı ayrımı yok kayıtsız şartsız herkese ödenecek!

Yılbaşı yaklaşırken, emekliler için sevindirici bir gelişme yaşanıyor: Emekli promosyonları bankalar arasındaki rekabetin etkisiyle artıyor. Bu özel ödemeler, emeklilerin yıllık gelirlerine önemli bir destek sağlayarak maddi rahatlamalarına katkıda bulunuyor. Bankalar, emeklilere yönelik cazip teklifler ve promosyonlar sunarak dikkat çekmeye devam ediyor. Emeklilerin maaşlarını belirli bir bankaya taşımaları veya o bankada tutmaları karşılığında çeşitli avantajlar elde etmeleri mümkün oluyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?