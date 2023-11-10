SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye bayramı getiren haber; 4A,4B, 4C, Tarım, Emekli Sandığı ayrımı yok kayıtsız şartsız herkese ödenecek!

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli için bankalar arasındaki rekabet giderek artıyor. Emeklilere yönelik sunulan avantajlar ve promosyon teklifleri her bankanın kendi stratejisi doğrultusunda şekillenirken, yıl sonuyla birlikte emekli maaşlarını alanlar için çeşitli fırsatlar doğuyor. Maaş zamlarının yaklaştığı bu dönemde emeklilerin hangi bankayı tercih edecekleri merak konusu olmaya devam ediyor. İşte promosyon ödemelerine dair bilinmesi gerekenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 11:35 Güncelleme 10 Kasım 2023, 11:36
Emekliye bayramı getiren haber; 4A,4B, 4C, Tarım, Emekli Sandığı ayrımı yok kayıtsız şartsız herkese ödenecek!

Yılbaşı yaklaşırken, emekliler için sevindirici bir gelişme yaşanıyor: Emekli promosyonları bankalar arasındaki rekabetin etkisiyle artıyor. Bu özel ödemeler, emeklilerin yıllık gelirlerine önemli bir destek sağlayarak maddi rahatlamalarına katkıda bulunuyor. Bankalar, emeklilere yönelik cazip teklifler ve promosyonlar sunarak dikkat çekmeye devam ediyor. Emeklilerin maaşlarını belirli bir bankaya taşımaları veya o bankada tutmaları karşılığında çeşitli avantajlar elde etmeleri mümkün oluyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

Emekliye %52.83 zamla yeni maaş çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkurluya yüzde 4-5 oranında ek ödeme netleşti! En düşük emekli maaşı 12lik Refah Payı dahil...
Emekliye %52.83 zamla yeni maaş çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yüzde 4-5 oranında ek ödeme netleşti! En düşük emekli maaşı 12'lik Refah Payı dahil...

Yılın haziran ayına kadar 7500 TL civarında olan promosyon tutarları, bankaların artan rekabetiyle birlikte yükseliyor. Bir banka, 12.500 TL değerinde bir promosyon ödemesi yapacağını duyurdu, ve diğer bankaların da bu rakamı yakalamak için yarışmaları bekleniyor.

Peki, emekli promosyonları daha da artar mı? Uzmanlar, bu rakamın yıl sonu beklenen emekli maaşı artışını göz önünde bulundurularak verildiğini belirtiyorlar. Dolayısıyla, 12.500 TL'lik promosyonun üzerine büyük bir artış beklenebilir.

Uzmanlar, emeklilerin yılbaşını beklemeksizin şimdiden harekete geçmelerini ve promosyonlarını almayı düşünmelerini tavsiye ediyorlar. Zamanın değeri göz önüne alındığında, bu özel ödemelerin bir an önce alınmasının emekliler için daha avantajlı olabileceği belirtiliyor.

Emeklilerin promosyon anlaşmalarını yaparken dikkat etmeleri gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Genellikle promosyon anlaşmaları 3 yıllık süreler için yapılır. Bu süre boyunca maaşınızı ilgili bankadan almayı kabul ettiğinizde promosyonu alırsınız. Ancak anlaşmadan vazgeçerseniz, aldığınız promosyonun bir kısmını veya tamamını geri ödemeniz gerekebilir. Bu nedenle, anlaşma süresine ve ceza miktarlarına dikkat etmek önemlidir.

Emekli promosyonları, emeklilerin maddi durumlarını iyileştiren önemli bir fırsat olabilir. Bu nedenle, bankaların sunduğu fırsatları dikkatle değerlendirmek ve en avantajlı teklifi seçmek, emekliler için büyük bir önem taşıyor.

Unutmayın, emekli promosyonları bankalar arasındaki rekabetle zaman içinde değişebilir, bu yüzden yakından takip etmek her zaman faydalı olabilir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ’10 Kasım’ töreninde açıklamalar! Sosyal medya Atatürkçülerine tepki: AYM - Yargıtay çatışması ve yeni anayasa...
MİT PKK’nın uyuşturucu ve kara para sorumlusu Yadin Bulut’u etkisiz hale getirdi
Son dakika: İYİ Parti’de bir kopuş daha! Durmuş Yılmaz istifa etti
SON DAKİKA