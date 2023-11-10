Emekliye 5.000 TL hesaplara geçiyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için ödeme tarihi açıklandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE: KİMLERE VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

12.2 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi. Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.

ÇALIŞAN EMEKLİLER FAYDALANAMAYACAK! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak.

Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak, çalışmalarımızı yarın sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti grup başkan vekillerimiz bu konuda meclisteki yasal prosedürleri sürdürecek. Cumhurbaşkanımızın müjdesinden sonra teknik olarak çalıştık. Kanun teklifi yarın Meclisimizde olacak. Ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için o kadar faydalı olacak. Kasım ayının 15'ine yakın, Kasım'ın ilk döneminde inşallah bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." demişti.

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.