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Emekliye 5.000 TL hesaplara geçiyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için ödeme tarihi açıklandı

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensubu emekli bekledikleri ek ödemeleri almaya başlıyor. Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Bu yıl, özel bir durum söz konusu: 100. yıla özel olarak emeklilere tek seferlik olmak üzere 3. Bayram ikramiyesi verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12.2 milyon emekliye ve dul, yetim aylığı alanlara yapılacak 5 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih aralığı hakkında bilgi verdi.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 07:07 Güncelleme 10 Kasım 2023, 07:46
Emekliye 5.000 TL hesaplara geçiyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için ödeme tarihi açıklandı

Türkiye'deki 12.2 milyon emekliyi ilgilendiren 5.000 TL'lik bayram ikramiyesi ödemesi, fiilen çalışmaya devam eden emeklileri kapsam dışı bırakıyor. Ancak, dul ve yetim aylığı alanlar ile EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında emekli olan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek.

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EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ BEKLENİYOR!

Kabine Toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre; Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu noktada, 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE: KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

12.2 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi. Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.

ÇALIŞAN EMEKLİLER FAYDALANAMAYACAK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak.

Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak, çalışmalarımızı yarın sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti grup başkan vekillerimiz bu konuda meclisteki yasal prosedürleri sürdürecek. Cumhurbaşkanımızın müjdesinden sonra teknik olarak çalıştık. Kanun teklifi yarın Meclisimizde olacak. Ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için o kadar faydalı olacak. Kasım ayının 15'ine yakın, Kasım'ın ilk döneminde inşallah bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." demişti.

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

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