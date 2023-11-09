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Kasım ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ocak'ta zamlı SED yardımı ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

SED yardımı ödemeleri için beklentiler arttı. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED ödemeleri başvuru şartlarını taşıyanların hesaplarına ödenecek. Peki, Kasım ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ocak'ta zamlı SED yardımı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 06:00 Güncelleme 10 Kasım 2023, 06:00
Kasım ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ocak’ta zamlı SED yardımı ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

"SED yardımı ne zaman yatacak" sorusu son gelişmelerle takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ile ilgili kasım ayı ödeme takvimi gündeme geldi. Peki, Kasım ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak 2023? İşte merak edilenler...

KASIM AYI SED YARDIMI YATTI MI?

Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

SED YARDIMI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

SED yardımı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı e-Devlet üzerindne TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER SED YARDIMI ALABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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