Emeklilere 5 bin lira ödemesinin tarihi belli oldu! Kim, ne kadar alacak? Emekliler, dul ve yetimlerin merak ettiği soruların yanıtları...

Örneğin; aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira, yüzde 50 ise 2 bin 500 lira, yüzde 25 ise bin 250 lira yatırılacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

ÇALIŞAN KRİTERİ İÇİN HANGİ TARİHLERE BAKILACAK?

1-31 Ekim tarihleri arası herhangi bir tarihte sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ikramiyeden yararlanamayacak. Emekli olduktan sonra ister SSK'lı isterse Bağ-Kur'lu çalışsın bu durum değişmeyecek. Emekli olduktan sonra kamu kurumunda çalışanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?

İkramiye Ekim 2023 ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek. Bir seferlik verilecek bu ikramiyeden, 30 Eylül öncesi emeklilik dilekçesi verip henüz aylık bağlanmayan EYT'liler de yararlanacak. Aylıkları henüz bağlanmayanlar aylık bağlama işlemleri tamamlandığında bu ödemeyi alabilecek.

EKİM AYI İÇİNDE İŞTEN AYRILAN İKRAMİYEYİ ALIR MI?

Ekim ayında bir gün bile çalışması olanlar bir seferlik olarak verilecek bu ikramiyeden yararlanamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin işten çıkış ve giriş işlemlerini inceleyecek. Yasaya göre; yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

İŞTE ŞARTLARI

- 2023 Ekim ödeme döneminde emekli aylığı, ölüm aylığı-geliri, sürekli iş göremezlik ödeneği almak. - 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte çalışmamak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN