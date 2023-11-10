Emeklilere 5 bin lira ödemesinin tarihi belli oldu! Kim, ne kadar alacak? Emekliler, dul ve yetimlerin merak ettiği soruların yanıtları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve emekli yakınlarına verilecek olan 5 bin TL ikramiyenin ödeme tarihini açıkladı. Peki; 100 yıl ikramiyesi (5000 TL - BEŞ BİN TL) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli sandığı 5000 tl ne zaman yatacak? Hangi emekliler 5000 lira ikramiye alacak?
Kasım ayının ilk haftası, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı yapılan son dakika açıklamalarında. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve emekliler için büyük bir müjde olarak nitelendirilen 100. yıl emekli ikramiyesi, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Peki, 5 bin TL'lik bu ikramiye tam olarak ne zaman hesaplara yansıyacak?
11 KASIM'DA HESAPLARDA
Çalışmayan emeklilere ödemeler 11 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlayacak.
KİMLERE, NE KADAR ÖDENECEK?
Çalışmayan tüm emeklilere 5 bin lira ödeme gerçekleştirilecek. Sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme yapılacak.