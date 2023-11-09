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Son dakika: Yeni petrol müjdeleri kapıda! Resmi Gazete'de yayımlandı! TPAO 4 alan belirledi

Son dakika haberleri... Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'nden petrol hamlesi geldi. TPAO, Karadeniz'de petrol arama için yeni alanlar belirledi. Bu kapsamda 4 petrol arama ruhsatının verilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 14:12 Güncelleme 09 Kasım 2023, 14:12
Son dakika: Yeni petrol müjdeleri kapıda! Resmi Gazete’de yayımlandı! TPAO 4 alan belirledi

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'ne (TPAO) Karadeniz'de belirlenen alanlar için 4 petrol arama ruhsatı verdi.

MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'ya Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanlarının içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/Kıta Sahanlığında, AR/TPO/KD/C23, D22, D23 paftalarda 326 bin 253 hektar alanda, AR/TPO/KD/D20, D21 paftada 48 bin 333 hektar alanda, AR/TPO/KD/E20, E21, F21 paftada 262 bin 762 hektar alanda, AR/TPO/KD/E22, E23, F22, F23 paftada 556 bin 162 hektar alanda olmak üzere, 8 yıl süreyle 4 petrol arama ruhsatı verildi.

Bir başka kararla, ABE Petrol Doğalgaz Enerji Maden AŞ'nin AR/ABE/K/N48-c1, c4 pafta no'lu petrol arama ruhsatındaki %100 hissesinin Devlet'e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine karar verildi.

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