Her haneye yardım girecek! e-Devlet başvuru ekranı açıldı: Hane başı tam 2500 TL yardım var

Devletin bu güncellenen destek programları enerji fatura larını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara önemli bir maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamlı yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Doğal gaz yardımı kış aylarında hesaplara yatırılıyor.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

Elektrik tüketimi desteği için başvurular Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlükleri veya ilgili kaymakamlıklar aracılığıyla yapılıyor. Destek miktarları hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenmiş olup, güncel ödeme miktarları şu şekildedir: