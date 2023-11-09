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Her haneye yardım girecek! e-Devlet başvuru ekranı açıldı: Hane başı tam 2500 TL yardım var

Gelir seviyesi düşük ailelere yönelik devlet destekleri kapsamında elektrik ve doğal gaz faturası yardımı vatandaşlara sağlanan yardımlar 2023 yılında arttı. Bu desteklerle, ihtiyaç sahibi ailelerin enerji faturaları karşılanarak, zorlu kış aylarında daha sıcak bir yaşam sürmelerine katkı sağlanıyor. Elektrik tüketimi desteğinde hanede yaşayan kişi sayısına göre hesaplanıyor. Bu doğrultuda destek ödemeleri hakkında bilgiler merak konusu oluyor.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 14:48 Güncelleme 09 Kasım 2023, 14:50
Her haneye yardım girecek! e-Devlet başvuru ekranı açıldı: Hane başı tam 2500 TL yardım var

Devletin bu güncellenen destek programları enerji faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara önemli bir maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamlı yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Doğal gaz yardımı kış aylarında hesaplara yatırılıyor.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

Elektrik tüketimi desteği için başvurular Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlükleri veya ilgili kaymakamlıklar aracılığıyla yapılıyor. Destek miktarları hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenmiş olup, güncel ödeme miktarları şu şekildedir:

1-2 kişi: 108 TL
3 kişi: 144 TL
4 kişi: 180 TL
5 kişi: 216 TL

DOĞAL GAZ TÜKETİMİ DESTEĞİ

Kış aylarında ödenen doğal gaz yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda onaylanan vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak. Ayrıca vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile en yakın sosyal hizmet merkezlerine başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU VE DESTEK MİKTARLARI

Başvurular: E-Devlet üzerinden
Destek Tutarı: 900 TL - 2.500 TL (Isıl harita baz alınarak belirleniyor)

Devletin bu güncellenen destek programları enerji faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara önemli bir maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamlı yardım programlarıyla, ihtiyaç sahibi ailelere daha etkin bir şekilde ulaşarak yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

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