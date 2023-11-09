Her haneye yardım girecek! e-Devlet başvuru ekranı açıldı: Hane başı tam 2500 TL yardım var

DOĞAL GAZ TÜKETİMİ DESTEĞİ
Kış aylarında ödenen doğal gaz yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda onaylanan vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak. Ayrıca vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile en yakın sosyal hizmet merkezlerine başvuruda bulunabilirler.
BAŞVURU VE DESTEK MİKTARLARI
Başvurular: E-Devlet üzerinden
Destek Tutarı: 900 TL - 2.500 TL (Isıl harita baz alınarak belirleniyor)
Devletin bu güncellenen destek programları enerji faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara önemli bir maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamlı yardım programlarıyla, ihtiyaç sahibi ailelere daha etkin bir şekilde ulaşarak yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.