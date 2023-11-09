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Kıyıda köşede yarım, çeyrek, tam, gram altını olanlar hemen baksın! Darphane'de işte böyle üretiliyor

Altın insanlık tarihinde uzun yıllardır önemini korumaya devam ediyor. Cumhuriyet altınları Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretiliyor. Altın yatırımı özellikle 22 ayar ziynet ve gram altınlar üzerinde yoğunlaşıyor. Cumhuriyet altını yatırım ve özel günlerde tercih edilen bir değer olarak öne çıkıyor. Bu değerli metaller sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilerek güvence altına alınıyor.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 16:40 Güncelleme 09 Kasım 2023, 16:40
Kıyıda köşede yarım, çeyrek, tam, gram altını olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Darphane'de altın üretimi dikkatlice planlanmış aşamalardan geçiyor. Altın önce döküme alınarak 22 ayar rulo haline getiriliyor. Hadde işleminde inceltilen altın rulosu doğrama kısmında belirlenen ebatlara uygun pullara dönüştürülüyor. Her pul tek tek tartılıyor ve standart ağırlıkta ise tavlama işlemine geçiliyor. Tavlama işlemiyle belirli bir yumuşaklığa getirilen pullar baskı bölümüne alınıyor ve üretim süreci devam ediyor.

ALTIN NASIL ÜRETİLİYOR?

Darphane ve Damga Matbaası'nda Cumhuriyet altınları çeşitli aşamalardan geçerek üretiliyor. Altın üzerinde Atatürk kabartması bulunduğu için "Ata Lira" olarak adlandırılırken, inceltilmiş ziynet altınları genellikle takı amaçlı tercih ediliyor.

Cumhuriyet Altını 2 türde toplamda 10 farklı çap ve ağırlıkta üretilmektedir. Cumhuriyet Altınları beş farklı türde üretilmektedir: Çeyreklik, Yarımlık, Birlik, İkibuçukluk ve Beşlik. Bu altınlar halk arasında Ata Altını olarak da bilinir.

İŞTE ÜRETİM SÜRECİ

Altın ilk adımda döküme girerek 22 ayar rulo haline getiriliyor. Bu aşama, altının saflığını ve dayanıklılığını artırmak için önem taşıyor. Hadde işlemi altın rulosunu incelterek istenilen kalınlığa getiriyor. Ardından, doğrama kısmında, altının ebatlarına uygun pullar haline getiriliyor.

Her bir altın pulu tek tek tartılıyor. Standart ağırlıkta ise tavlamaya geçiliyor. Bu aşama ürünlerin kalitesini ve standartları sağlamak için kritik bir süreçtir.

Tavlama işlemi altın pullarını belli bir yumuşaklığa getirerek baskı bölümüne hazırlıyor. Bu sonraki adımda düzgün bir şekilde damgalanmalarını sağlar.

Tavlama işleminden geçen pullar baskı bölümüne alınıyor. Cumhuriyet Altını kenar tırtılı dahil tek seferde darp edilerek üretiliyor. Ziynet altının tırtılı darp işleminden sonra ise ayrı bir makinede yapılıyor.

Üretilen altınlar titiz bir kalite kontrolünden geçirilerek her aşamada standartlara uygunluğu sağlanıyor. Ardından paketlenerek kullanıcılara ulaştırılıyor.

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