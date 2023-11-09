Kıyıda köşede yarım, çeyrek, tam, gram altını olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

İŞTE ÜRETİM SÜRECİ
Altın ilk adımda döküme girerek 22 ayar rulo haline getiriliyor. Bu aşama, altının saflığını ve dayanıklılığını artırmak için önem taşıyor. Hadde işlemi altın rulosunu incelterek istenilen kalınlığa getiriyor. Ardından, doğrama kısmında, altının ebatlarına uygun pullar haline getiriliyor.
Her bir altın pulu tek tek tartılıyor. Standart ağırlıkta ise tavlamaya geçiliyor. Bu aşama ürünlerin kalitesini ve standartları sağlamak için kritik bir süreçtir.
Tavlama işlemi altın pullarını belli bir yumuşaklığa getirerek baskı bölümüne hazırlıyor. Bu sonraki adımda düzgün bir şekilde damgalanmalarını sağlar.
Tavlama işleminden geçen pullar baskı bölümüne alınıyor. Cumhuriyet Altını kenar tırtılı dahil tek seferde darp edilerek üretiliyor. Ziynet altının tırtılı darp işleminden sonra ise ayrı bir makinede yapılıyor.
Üretilen altınlar titiz bir kalite kontrolünden geçirilerek her aşamada standartlara uygunluğu sağlanıyor. Ardından paketlenerek kullanıcılara ulaştırılıyor.