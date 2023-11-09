Kıyıda köşede yarım, çeyrek, tam, gram altını olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Altın ilk adımda döküme girerek 22 ayar rulo haline getiriliyor. Bu aşama, altının saflığını ve dayanıklılığını artırmak için önem taşıyor. Hadde işlemi altın rulosunu incelterek istenilen kalınlığa getiriyor. Ardından, doğrama kısmında, altının ebatlarına uygun pullar haline getiriliyor.

Her bir altın pulu tek tek tartılıyor. Standart ağırlıkta ise tavlamaya geçiliyor. Bu aşama ürünlerin kalitesini ve standartları sağlamak için kritik bir süreçtir.

Tavlama işlemi altın pullarını belli bir yumuşaklığa getirerek baskı bölümüne hazırlıyor. Bu sonraki adımda düzgün bir şekilde damgalanmalarını sağlar.