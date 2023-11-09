BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,46 puan ve yüzde 0,25 kayıpla 8.209,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Petkim, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.