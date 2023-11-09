Ekmeğe zam mı geldi? 9 Kasım 2023 İstanbul EKMEK FİYATLARI! 1 ekmek ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberine göre İstanbul'da ekmek fiyatı zamlandı. Arama motorlarına yönelen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
Son dakika haberine göre İstanbul'da ekmek fiyatı zamlandı. Arama motorlarına yönelen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
9 KASIM EKMEK FİYATLARI NE KADAR,KAÇ TL?
İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO'nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.