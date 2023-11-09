EYT için ’ALO’ dedik: 10 ayda 25 milyon arama yapıldı!

BANTTAN İNEN TOGG SAYISI 10 BİNİ AŞTI
Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kacır, "Togg hakikaten bir milli gurur projesi ve başarı hikâyesi. Bugün itibariyle banttan inen Togg araçların sayısı 10 bini aştı. Togg'un Ankara'da kurduğu araştırma merkezinde hâlihazırda 180 mühendisimiz çalışmakta. Bunların 112'si savunma sanayii kökenli" dedi.
TÜRK BAYRAKLI MESAJ
İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'ın kız kardeşi Yazar Rachel Johnson'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj geldi. "Brexit, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Yeri" başlıklı oturum ile MARKA 2023 Konferansı'na katılan Johnson, giydiği Türk bayraklı tişörtü ile Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusuna ortak oldu. Rachel Johnson'ın Ay Yıldızlı tişörtüyle verdiği anlamlı mesaj, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
FIRSAT LİNKİ MAĞDUR ETTİ
Kasım'la birlikte indirim kampanyaları için kollar sıvanırken, bazı fırsatçılar harekete geçti. Fırsat linki adı altında gönderilen linke girerek internetten alışveriş yapan Aykut Karadan mağdur oldu. Girdiği alışveriş sitesinden 4 pantolon alan Karadan'a, kullanılmış 3 pantolon gönderildi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da dolandırıcılara karşı uyardı. Ağaoğlu, "Bunlar tuzak olabileceği gibi yalancı indirim de olabilir. Ayrıca dolandırılma riski de var. Kimlik avı için gönderilen linkler var. Yalancı linklere karşı da tüketiciler uyanık olsun" dedi.
TURKCELL GELİRLERİNİ YÜZDE 77.3 ARTIRDI
Büyümesini 2023'ün üçüncü çeyreğinde de sürdüren Turkcell Grubu, konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 77.3 artışla 26 milyar liraya çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü yüzde 88.9 artışla 11.3 milyar lira oldu. Turkcell'in 2023 yılı üçüncü çeyrek net kârı da yüzde 128.7 artarak 5.5 milyar liraya ulaştı.
Bu çeyrekte mobil tarafta 586 bin ve sabit tarafta 57 bin yeni müşteri kazanan Turkcell, böylece yılın üçüncü çeyreğini toplam 674 bin abone kazanımı ile kapattı. Turkcell'in yılın ilk 9 ayında toplam faturalı müşteri bazındaki artışı ise 1.1 milyon oldu. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, genişleyen müşteri bazı, dijital servisler ve techfin faaliyetlerinin katkısıyla Turkcell'in yılın üçüncü çeyreğinde de istikrarlı ve güçlü büyümeye devam ettiğini kaydetti.