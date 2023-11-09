PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

EYT için 'ALO' dedik: 10 ayda 25 milyon arama yapıldı!

ALO 170’e 10 ayda 25 milyon çağrı geldi. Günde ortalama 50 bin çağrıya cevap veren hat üzerinden en fazla rapor ücreti, hizmet bilgisi, sağlık aktivasyon işlemleri ve emeklilik tarihi soruldu. İşte sizler için derlediğimiz 9 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Kasım 2023 Güncelleme 09 Kasım 2023, 07:01
EYT için ’ALO’ dedik: 10 ayda 25 milyon arama yapıldı!

Çalışma Bakanlığı'nın iletişim hattı ALO 170, bu yıl özellikle EYT'nin etkisiyle 25 milyon kez arandı. Günde ortalama 50 bin aramaya cevap veren çağrı merkezi, özellikle EYT düzenlemesinin gündemde olduğu bu yılın ilk 4 ayında yoğun mesai yaptı. Geçen yıl 21 milyon 85 bin çağrı alan hat, EYT'nin gündemde olduğu bu yılın ilk 4 ayda 2022'deki toplam çağrıların yarısı kadar arandı.

Bu dönemde hattın aranma sayısı 10 milyon 820 bin oldu. EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayan hat, geçen yılki toplam çağrı sayısını bu yılın Ağustos ayında yakaladı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde 25 milyon çağrıya cevap veren Alo 170, 2010'dan bu yılın Ekim sonuna kadar 190 milyon kez çaldı. ALO 170'e en fazla rapor ücreti ve emeklilik soruldu.

ADALET BAKANLIĞI 1.000 KİŞİ ALIYOR
Adalet Bakanlığı 2023 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 800 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ile 100 idari yargı hakim yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı yarışma sınavları, ÖSYM tarafından 23 - 24 Aralık tarihlerinde, dört oturumda yapılacak. Adaylar başvurularını, 8-16 Kasım'da yapabilecek.



'İŞ'TE İLK 3 MESLEK
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bu yıl Ekim ayı sonu itibarıyla 1 milyon 11 bin 750 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Ocak-Ekim döneminde en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleştirildi. En fazla işe yerleştirmenin yapıldığı meslekler, silahsız özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, satış danışmanı/ uzmanı oldu. Ayrıca işverenler tarafından Ekim ayında 236 bin 365 açık iş ilanı kuruma iletildi. Ocak- Ekim döneminde alınan açık iş başvurusu sayısı ise 2 milyon 269 bin 272 olarak kayıtlara geçti. Açık iş başvurularının yüzde 98.8'i özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş, 968 bin 11 ile 'imalat' sektöründen oldu.

BANTTAN İNEN TOGG SAYISI 10 BİNİ AŞTI
Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kacır, "Togg hakikaten bir milli gurur projesi ve başarı hikâyesi. Bugün itibariyle banttan inen Togg araçların sayısı 10 bini aştı. Togg'un Ankara'da kurduğu araştırma merkezinde hâlihazırda 180 mühendisimiz çalışmakta. Bunların 112'si savunma sanayii kökenli" dedi.



TÜRK BAYRAKLI MESAJ
İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'ın kız kardeşi Yazar Rachel Johnson'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj geldi. "Brexit, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Yeri" başlıklı oturum ile MARKA 2023 Konferansı'na katılan Johnson, giydiği Türk bayraklı tişörtü ile Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusuna ortak oldu. Rachel Johnson'ın Ay Yıldızlı tişörtüyle verdiği anlamlı mesaj, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.



FIRSAT LİNKİ MAĞDUR ETTİ
Kasım'la birlikte indirim kampanyaları için kollar sıvanırken, bazı fırsatçılar harekete geçti. Fırsat linki adı altında gönderilen linke girerek internetten alışveriş yapan Aykut Karadan mağdur oldu. Girdiği alışveriş sitesinden 4 pantolon alan Karadan'a, kullanılmış 3 pantolon gönderildi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da dolandırıcılara karşı uyardı. Ağaoğlu, "Bunlar tuzak olabileceği gibi yalancı indirim de olabilir. Ayrıca dolandırılma riski de var. Kimlik avı için gönderilen linkler var. Yalancı linklere karşı da tüketiciler uyanık olsun" dedi.

TURKCELL GELİRLERİNİ YÜZDE 77.3 ARTIRDI
Büyümesini 2023'ün üçüncü çeyreğinde de sürdüren Turkcell Grubu, konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 77.3 artışla 26 milyar liraya çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü yüzde 88.9 artışla 11.3 milyar lira oldu. Turkcell'in 2023 yılı üçüncü çeyrek net kârı da yüzde 128.7 artarak 5.5 milyar liraya ulaştı.

Bu çeyrekte mobil tarafta 586 bin ve sabit tarafta 57 bin yeni müşteri kazanan Turkcell, böylece yılın üçüncü çeyreğini toplam 674 bin abone kazanımı ile kapattı. Turkcell'in yılın ilk 9 ayında toplam faturalı müşteri bazındaki artışı ise 1.1 milyon oldu. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, genişleyen müşteri bazı, dijital servisler ve techfin faaliyetlerinin katkısıyla Turkcell'in yılın üçüncü çeyreğinde de istikrarlı ve güçlü büyümeye devam ettiğini kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de kavga bitmedi! Kılıçdaroğlu ’intikam’ istiyor Ekremciler yerden yere vuruyor: Siyasi hayatını İmamoğlu’nu bitirmeye adadı
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Hesap vakti yaklaştı! Batı ve ABD yöntem değiştirdi
Kuzey Marmara Otoyolu
SON DAKİKA