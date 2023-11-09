EYT için ’ALO’ dedik: 10 ayda 25 milyon arama yapıldı!

Çalışma Bakanlığı'nın iletişim hattı ALO 170, bu yıl özellikle EYT'nin etkisiyle 25 milyon kez arandı. Günde ortalama 50 bin aramaya cevap veren çağrı merkezi, özellikle EYT düzenlemesinin gündemde olduğu bu yılın ilk 4 ayında yoğun mesai yaptı. Geçen yıl 21 milyon 85 bin çağrı alan hat, EYT'nin gündemde olduğu bu yılın ilk 4 ayda 2022'deki toplam çağrıların yarısı kadar arandı.

Bu dönemde hattın aranma sayısı 10 milyon 820 bin oldu. EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayan hat, geçen yılki toplam çağrı sayısını bu yılın Ağustos ayında yakaladı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde 25 milyon çağrıya cevap veren Alo 170, 2010'dan bu yılın Ekim sonuna kadar 190 milyon kez çaldı. ALO 170'e en fazla rapor ücreti ve emeklilik soruldu.