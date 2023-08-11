11 Ağustos 2023 İstanbul’da ekmeğe zam mı geldi? İSTANBUL EKMEK FİYATLARI 🍞 | İstanbul, Ankara, İzmir ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) toplantısı sonrasında alınan karar büyük ilgi çekti. Yapılan toplantı sonrası ekmek fiyatlarını etkileyen önemli bir açıklama yapıldı. Bu nedenle vatandaşlar konuyla iligli araştırmalara başladı. Peki, İstanbul ekmek fiyatları ne kadar? İstanbul ekmeğe zam mı geldi? İşte detaylar...
İSTANBUL EKMEK FİYATLARI NE KADAR?
İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
FİYAT YÜZDE 30 ARTTI
İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı. Zamla birlikte 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artmış oldu.