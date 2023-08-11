11 Ağustos 2023 İstanbul’da ekmeğe zam mı geldi? İSTANBUL EKMEK FİYATLARI 🍞 | İstanbul, Ankara, İzmir ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) toplantısı sonrasında alınan karar büyük ilgi çekti. Yapılan toplantı sonrası ekmek fiyatlarını etkileyen önemli bir açıklama yapıldı. Bu nedenle vatandaşlar konuyla iligli araştırmalara başladı. Peki, İstanbul ekmek fiyatları ne kadar? İstanbul ekmeğe zam mı geldi? İşte detaylar...