Her evde var sakın bakmadan geçmeyin! Bilmeden çöpe atıyoruz ama içinden altın çıktı

Kullanım süresi dolan elektronik cihazları kişiler genellikle rafa kaldırıyor. Halbuki yapılan yanlışın farkına varan kişiler direkt olarak içinde yer alan altından paladyuma kadar onlarca kıymetli materyali tamirci yardımıyla çıkartarak ilgili noktalarda satarak ciddi miktarda gelir elde ediyor. Günümüzde her teknolojik alette bu maddeler yer alıyor.

ÇOK KIYMETLİ MADENLER KULLANILIYOR Cep telefonlarından televizyonlara kadar, günlük yaşamımızın vazgeçilmezi haline gelmiş elektrikli ve elektronik aletlerin çoğunda altın başta olmak üzere pek çok kıymetli maden kullanılıyor.