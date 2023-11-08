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Her evde var sakın bakmadan geçmeyin! Bilmeden çöpe atıyoruz ama içinden altın çıktı

Kullanım ömrü sona eren o eşyayı insanlar bilinçsiz bir şekilde çöpe atıyor ya da tamire götürüyor. Pek çok insan bu elektronik cihazların kullanım ömrü sona erdiğinde çöpe atıyor veya rafa kaldırıp unutuyor. İşte burada önemli bir fırsat kaçırılıyor. Her bir eski telefon veya elektronik cihaz, altın, paladyum gibi kıymetli metaller içeriyor.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 17:14 Güncelleme 08 Kasım 2023, 17:14
Her evde var sakın bakmadan geçmeyin! Bilmeden çöpe atıyoruz ama içinden altın çıktı

Kullanım süresi dolan elektronik cihazları kişiler genellikle rafa kaldırıyor. Halbuki yapılan yanlışın farkına varan kişiler direkt olarak içinde yer alan altından paladyuma kadar onlarca kıymetli materyali tamirci yardımıyla çıkartarak ilgili noktalarda satarak ciddi miktarda gelir elde ediyor. Günümüzde her teknolojik alette bu maddeler yer alıyor.

ÇOK KIYMETLİ MADENLER KULLANILIYOR

Cep telefonlarından televizyonlara kadar, günlük yaşamımızın vazgeçilmezi haline gelmiş elektrikli ve elektronik aletlerin çoğunda altın başta olmak üzere pek çok kıymetli maden kullanılıyor.

Altından paladyuma kadar onlarca kıymetli materyal, bu eski cihazların içinde bulunuyor. Bu nedenle, bu elektronik atıkları değerlendiren bilinçli kişiler, tamirci yardımıyla bu metalleri çıkararak önemli bir gelir elde edebiliyor.

Cep telefonlarından televizyonlara kadar günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen elektrikli ve elektronik cihazlar, adeta bir maden yatağı görevi görüyor.

Türkiye'de yılda kişi başına yaklaşık 8 kilogram elektronik atık üretiliyor ve her bir atık, içindeki kıymetli metaller nedeniyle ortalama hesaplamalara göre yüzlerce milyon eurodan daha fazla bir değere sahip.

Bunun yerine bu atıkları bilinçli bir şekilde değerlendirmek, hem çevre dostu bir yaklaşımı teşvik ediyor hem de kişilere önemli ekonomik faydalar sağlıyor.

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