Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı: ’Hızlı şarj istasyonunda Avrupa’da birinciyiz’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yıl sonuna kadar teslimatı tamamlanması planlanan 20 bin Togg için gelen 177 bin 467 araçlık talebin milli otomobil markasına verilen güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Bakan Kacır, bugüne kadar 9 binden fazla aracın sahiplerine teslim edildiğini kaydetti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesiyle ilgili sunum yapan Kacır, şunları söyledi:

AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ: 81 şehrimizde 2 bin 800'ü hızlı şarj olmak üzere 10 bin 100 halka açık şarj bağlantısına ulaştık. Elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa'da birinciyiz.

14 MODEL FABRİKA: Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya ile model fabrikalarımızın sayısını 8'den 14'e çıkarıyoruz. KOBİ'ler için geliştirdiğimiz Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli'ni uyguluyoruz. İmalat sanayimiz için Dijital Dönüşüm Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz.



5.2 MİLYAR LİRA DESTEK: Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye 5.2 milyar lira destek sağladık. KOBİ finansman destekleri ile 4.5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. Acil Destek Programları ile sel ve yangın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin de yardımına koştuk. 2 bin 375 KOBİ'mizin 505 milyon lira krediye faizsiz erişimini sağladık. Yıl içinde 93 bin vatandaşımıza çevrimiçi girişimcilik eğitimi vererek, 8 bin yeni işletme kurulmasını sağladık. Son bir yılda ithal ürünleri yerlileştirmeye yönelik 104 KOBİ projesini destekledik.



ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA FIRLATILACAK: (Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A) Testleri büyük ölçüde tamamladık. Uyduyu önümüzdeki aylarda fırlatmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi KUZGUN, 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girecek.

Burcu ŞENAli EKEYILMAZ