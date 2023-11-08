KOBİ’lere 750 bin TL: Başvurular alınıyor I Kimler yararlanacak?

KURULUŞ TARİHİNE DİKKAT!

Programdan yararlanmak için işletmenin 1 Ocak 2023'ten önce kurulması şart. İşletme sahibinin vefatı nedeniyle mirasçıları tarafından faaliyetleri devam ettirilen işletmeler, 1 Ocak 2023'ten önce kurulduğunu gösteren belgeyi sunması halinde destekten yararlanabilecek. Yine destek için 2022 yılı net satış hasılatının 75 bin lira ve üzeri olması da gerekecek. İşletme 2022 yılı içinde kurulmuşsa, kuruluş ayı ve 2022 yılı Aralık ayı dahil olmak üzere toplam net satış hasılatının aylık ortalaması hesaplanacak ve 12 ile çarpılarak tahmini yıllık net satış hasılatı bulunacak.

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