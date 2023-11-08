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KOBİ'lere 750 bin TL: Başvurular alınıyor I Kimler yararlanacak?

Deprem bölgesindeki KOBİ’lere faizsiz, kolay geri ödemeli 750 bin liraya varan finansman desteği sağlanıyor. Destek için başvurular KOSGEB’in sitesi üzerinden alınıyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Kasım 2023 Güncelleme 08 Kasım 2023, 07:00
KOBİ’lere 750 bin TL: Başvurular alınıyor I Kimler yararlanacak?

6 Şubat depremlerinden etkilenen işletmelere can suyu olacak 'Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi' ile KOBİ'lere hasar durumuna, ölçeğine ve bulunduğu yere göre 200 bin ile 750 bin lira arasında faizsiz, kolay geri ödemeli finansman desteği sağlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu projeye başvurular KOSGEB'in internet sitesi üzerinden yapılıyor.

24 AYI GERİ ÖDEMESİZ
6 ay süreli destekte ilk 24 ay geri ödeme yok. İşletmeler sonraki 12 ayda faizsiz ve 3 taksit halinde geri ödemelerini yapacak. Geri ödeme yapılırken desteğin bitiş tarihini takip eden aydan itibaren 22'nci ayın son günü ilk taksit, 26'ncı ayın son günü ikinci taksit, 30'uncu ayın son günü üçüncü taksit yatırılacak.



KİMLER YARARLANACAK?
Destekten deprem öncesinde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren az, orta ve ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı 2023 yılı Ocak net satış hasılatından en az yüzde 30 düşük olan ve deprem öncesinde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren hasarsız işletmeler yararlanabilecek.

KURULUŞ TARİHİNE DİKKAT!
Programdan yararlanmak için işletmenin 1 Ocak 2023'ten önce kurulması şart. İşletme sahibinin vefatı nedeniyle mirasçıları tarafından faaliyetleri devam ettirilen işletmeler, 1 Ocak 2023'ten önce kurulduğunu gösteren belgeyi sunması halinde destekten yararlanabilecek. Yine destek için 2022 yılı net satış hasılatının 75 bin lira ve üzeri olması da gerekecek. İşletme 2022 yılı içinde kurulmuşsa, kuruluş ayı ve 2022 yılı Aralık ayı dahil olmak üzere toplam net satış hasılatının aylık ortalaması hesaplanacak ve 12 ile çarpılarak tahmini yıllık net satış hasılatı bulunacak.

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