9 ayda 12.6 milyar TL yatırım: Türk Telekom, üçüncü çeyrekte yüzde 78 büyüdü

Türk Telekom, 2023 üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 78.2 büyüyerek 22.4 milyar TL konsolide gelir elde etti. Şirketin 9 aylık geliri de geçen yıla oranla yüzde 69.6 artışla 55.6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 52.9 milyona yükselen abonesiyle 2023'ün 9 aylık döneminde 4.5 milyar TL'lik net kâra imza atan Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 9 ayda 18.8 milyar TL oldu.

Türk Telekom, bu yılın 9 ayında 12.6 milyar liralık yatırım yaptı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışın yaklaşık yüzde 67-70, FAVÖK'ün yaklaşık 25-27 milyar lira, yatırım harcamalarının da yaklaşık 19-21 milyar lira aralığında gerçekleşmesini planlıyoruz. Fiber abone sayımız ilk 9 ayda 12.6 milyona ulaştı" dedi.