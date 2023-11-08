9 ayda 12.6 milyar TL yatırım: Türk Telekom, üçüncü çeyrekte yüzde 78 büyüdü

Türk Telekom, 2023 üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 78.2 büyüyerek 22.4 milyar TL konsolide gelir elde etti. Şirketin 9 aylık geliri de geçen yıla oranla yüzde 69.6 artışla 55.6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 52.9 milyona yükselen abonesiyle 2023'ün 9 aylık döneminde 4.5 milyar TL'lik net kâra imza atan Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 9 ayda 18.8 milyar TL oldu.
Türk Telekom, bu yılın 9 ayında 12.6 milyar liralık yatırım yaptı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışın yaklaşık yüzde 67-70, FAVÖK'ün yaklaşık 25-27 milyar lira, yatırım harcamalarının da yaklaşık 19-21 milyar lira aralığında gerçekleşmesini planlıyoruz. Fiber abone sayımız ilk 9 ayda 12.6 milyona ulaştı" dedi.
GİRİŞİMLERE DESTEK
Yerli girişimlere rehberlik ettiklerini aktaran Önal, şöyle konuştu: "Türk Telekom Ventures ile yatırım yaptığımız 16 girişimin 11'i PİLOT mezunlarından oluşuyor. PİLOT programının mezun sayısı 104'e ulaşırken, 30 milyon TL nakit desteği sağlandı. Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya tüm ülkelerde faaliyet gösteren PİLOT girişimlerimizin aldığı yatırım tutarı 20 milyon doları aştı."
MAN'DAN 45 MİLYON EURO BİN YENİ İSTİHDAM
Türkiye'deki siyasi istikrar ve güven ortamı yeni yatırımlar için yabancıların ilgisini çekmeye devam ediyor. MAN Truck & Bus SE CEO'su Alexander Vlaskamp, "Çubuk'ta 45 milyon euroluk Test ve Ürün Geliştirme Merkezi yatırımını yaptık. Merkezimizde otobüslerin dışında kamyonlarımıza da standart testler yapılıyor. Bu yatırımımızla da yaklaşık bin kişilik nitelikli istihdam yarattık. Bu yatırım, Türkiye'ye olan inancımızın bir simgesi" dedi. Merkezin resmi açılışının önümüzdeki haftalarda yapılacağı öğrenildi.
Barış ŞİMŞEK
BİR İLKE İMZA ATTI
Ziraat Katılım, Türkiye'de bir kamu katılım bankası tarafından yapılan ilk uluslararası sukuk ihracını gerçekleştirirken, 500 milyon dolarlık sukuk ihracına 5 kattan fazla talep geldi. Genel Müdür Metin Özdemir, "Geleneksel ve İslami finans odaklı yatırımcılardan oluşan Avrupa ve Orta Doğu kaynaklı tabana yaygın ve güçlü bu talep, Ziraat Katılım'a ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesidir" dedi.
YENİLENEN BOLU DAĞI TÜNELİ TRAFİĞE AÇILDI
Heyelan nedeniyle yıl içinde bir süre trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli, çalışmaların tamamlanmasının ardından Ankara istikametinde ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenilenen tünelin uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardıklarını belirterek, "Tünel portalının uzatılmasıyla, meydana gelebilecek olası heyelan oluşumunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırdık" dedi.