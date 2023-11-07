Topraktan 285 milyar dolarlık altın çıkarılacak! Türkiye’nin birçok bölgesinde var

Emiroğlu bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de şu anda tespit edilmiş, üretilebilir bin 500 ton altın rezervimiz var. Bunun dışında 4 bin 500 ton da yeraltında keşfedilmeyi bekleyen potansiyel altın rezervine sahibiz. 4 bin 500 ton altının bugünkü piyasa değeri, yaklaşık 285 milyar dolar. Bu değeri üretime dönüştürebilmemiz için önce arayıp bulmamız gerek. Bu arama faaliyetleri içinse yaklaşık 13-18 milyar dolarlık bir risk sermayesine ihtiyaç var" dedi.