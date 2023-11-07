SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 7 Kasım 2023 güncel sigara FİYAT LİSTESİ: Hangi sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Tekel marka marka...

Bugün itibariyle geçerli olmak üzere sigaraya 5 TL zam geldi. Son dakika duyurusunun ardından 'Kasım 2023 güncel sigara fiyatları' sıkça araştırılır oldu. İşte detaylar...
Bugün itibariyle geçerli olmak üzere sigaraya 5 TL zam geldi. Son dakika duyurusunun ardından 'Kasım 2023 güncel sigara fiyatları' sıkça araştırılır oldu. İşte detaylar...
SİGARA 5 TL ZAM MI GELDİ, EN UCUZ, EN PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?
Son dakika... 7 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde sigaralara 5 TL zam yapıldı. Yayımlanan yeni fiyat listesine göre en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara 52 TL olarak belirlendi.
EYLÜL AYINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ!
Hatırlanacağı üzere son zam Eylül ayının başında uygulanmıştı.
Hemen hemen bütün sigara gruplarına yapılan 5 TL'lik zam sonrası birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmıştı.
En pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.
SİGARAYI BIRAKMANIN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI
Sigara tüketimi, vücudun tüm sistemlerini doğrudan etkiler ve çok sayıda sistemik hastalığa neden olur. Kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması hücrelerin oksijensiz kalmasına yol açar ve kalp krizinden depresyona kadar pek çok sağlık problemine yatkınlığı artırır.
Ancak sigara kullanımının sonlandırılmasından kısa bir süre sonra kanın oksijen taşıma kapasitesi artar ve vücudun tüm hücreleri yeterli oksijen doygunluğuna ulaşır. Sigarayı bıraktıktan sonraki geçen süre ve sağlık açısından kazanımlar şu şekilde sıralanabilir:
20 dakika içerisinde kan basıncı normale döner; kan dolaşımında düzelme yaşanır.
8 saat sonra kan karbonmonoksit düzeyi azalmaya başlar ve kanın oksijen yoğunluğu artar.
24 saat sonrasında sigara tüketimi ile birlikte 4 kat artmış olan kalp krizi riski azalmaya başlar.
48 saatlik süre sonunda sinir uçlarında görülen harabiyet azalır ve tat ve koku duyularında iyileşme görülür.
2 hafta ile 3 ay arasında kan dolaşımı gelişir; akciğer kapasitesi %30 oranında artar. Yürümek, egzersiz yapmak, merdiven çıkmak çok daha kolaylaşır.
1 ay ile 9 ay arasında sinüslerde ve akciğerde yoğun şekilde bulunan sekresyon azalır; daha sağlıklı nefes alışverişi sağlanır ve kişi çok daha enerjik ve dinç hissetmeye başlar.
Sigarasız geçen 1 yılın sonunda hem kalp hem de damar yapıları büyük oranda iyileşir ve koroner arter hastalığı riski yarı yarıya azalır.
5 yılın sonunda akciğer kanserine bağlı ölüm riski yarıya düşer. İnme riski sigara içmeyen bir insanla aynı seviyede olur. Ağız, boğaz, yemek borusu, pankreas, mesane ve böbrekle ilişkili kanser riskleri azalır.