İstanbul’dan dünyaya Gazze mesajı! İslam dünyasının liderleri İstanbul’da buluşacak...

İslam ülkelerinin liderleri ay sonunda İstanbul 'da buluşacak. Dünyanın en büyük 'helal organizasyonu' olan 9'uncu Dünya Helal Zirvesi ve 10'uncu İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo 2023 Fuarı'nda bir araya gelecek olan 57 İslam ülkesinin devlet başkanı, bakanları ve üst düzey yöneticileri, Gazze'ye destek mesajı verecek. 23-26 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde, Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunda, Filistin ana temasıyla düzenlenecek olan etkinliğe, Tataristan Cumhurbaşkanı, Senegal Ticaret Bakanı, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Malezya Sanayi Bakanı ve Ticaret Bakanı, Endonezya Sanayi Bakanı gibi devlet yetkilileri katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen etkinlikte, İslam ülkelerinin devlet yetkilileri bölgede kalıcı barışın sağlanması için çağrıda bulunacak.

ANA TEMA FİLİSTİN Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, "Filistin tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğruyor. O nedenle fuar ve zirvenin ana temasını Filistin oluşturacak" diye konuştu. Organizasyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımını beklediklerini aktaran Ete, "57 İslam ülkesinin devlet başkanı, bakanları ve üst düzey yöneticilerinin bölgede kalıcı barışın sağlanması için çağrıda bulunurken, Gazze'ye destek mesajı açıklamasını bekliyoruz. Bu etkinlik uluslararası anlamda Filistin için yapılan en büyük organizasyon olacak" dedi.







Yunus Ete, geçen yıl düzenlenen fuara 39 ülkeden 446 firmanın katıldığını ve 31 bin 905 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.



57 ülkenin devlet başkanı, bakanları ve üst düzey yöneticileri, dünyanın en büyük 'helal organizasyonu'nda bir araya gelecek.



'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN'

10 Yıldır aralıksız düzenledikleri organizasyonlarla ülkelerin siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediklerini anlatan Ete, "Hiçbir zaman politik tarafa girmiyoruz. Filistin davasının politik değil insani olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Zirvede ana başlıklarından birinin 'Daha Adil Bir Dünya' olarak belirlendiğini anlatan Ete, "Daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu panellerle anlatacağız" dedi.



DÜNYA ŞEFLERİ FİLİSTİN MUTFAĞINI YAŞATACAK

'Uluslararası Aşçılar Şampiyonası'nı fuar ve zirveyle eş zamanlı yaptıklarını hatırlatan Ete, bu yıl etkinlikte 'Filistin Günü' düzenleyeceklerini kaydetti. Ete, "Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ile Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Toplulukları Platformu iş birliğinde düzenlediğimiz Uluslararası Aşçılar Şampiyonası'na bin aşçı katılacak. Filistin Günü'nde dünya şefleri Filistin lezzetlerini yapacak" dedi.



40 BİNİ AŞKIN ZIYARETÇİ GELECEK

Geçen yılki fuara 39 ülkeden 446 firmanın katıldığını, 31 bin 905 kişinin ziyaret ettiğini anlatan Ete, şöyle konuştu: "Bu yıl 60'tan fazla ülkeden 500'ü aşkın firma var. 10 bini yabancı 40 bini aşkın ziyaretçi öngörüyoruz. Fuara kozmetik, gıda, ilaç, tekstil/mütevazi moda alanlarında önemli firmaların katılımı oluyor. Bu yıl İslami finans ve helal turizm ile ilgili sektörlerden de ciddi katılımcı talebi bulunuyor" dedi.

