SON DAKİKA I 6 Kasım piyasalarda gün sonu I BIST 100 endeksi günü 7.868,02 puandan tamamladı! Peki altının kilogram fiyatı ne oldu?

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 181,28 puan ve yüzde 2,25 yükselişle 8.241,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 10'u geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.