İhracatta ekim rekoru! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: Tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık

İhracat rekorlarını Ekim ayına da taşıdı. Temmuz'da ihracatta başlayan aylık yükselişin Ağustos, Eylül ve Ekim'de de sürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekim'de ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 artarak 22 milyar 900 milyon dolara ulaşmıştır. Böylece tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık" dedi. Ocak- Ekim döneminde 210 milyar 100 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını anlatan Bolat, "Son 12 aylık ihracat ise yüzde 0.7 artışla 254.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece, 2022 yıl sonundaki 254.2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkmış bulunmaktayız" ifadesini kullandı.

42 İL ARTIRDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de geçen ay 42 ilin ihracatını artırdığını, en çok ihracat yapan 5 kentin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandığını dile getirdi.