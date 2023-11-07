İhracatta ekim rekoru! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: Tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık

İhracat rekorlarını Ekim ayına da taşıdı. Temmuz'da ihracatta başlayan aylık yükselişin Ağustos, Eylül ve Ekim'de de sürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekim'de ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 artarak 22 milyar 900 milyon dolara ulaşmıştır. Böylece tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık" dedi. Ocak- Ekim döneminde 210 milyar 100 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını anlatan Bolat, "Son 12 aylık ihracat ise yüzde 0.7 artışla 254.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece, 2022 yıl sonundaki 254.2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkmış bulunmaktayız" ifadesini kullandı.
42 İL ARTIRDI
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de geçen ay 42 ilin ihracatını artırdığını, en çok ihracat yapan 5 kentin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandığını dile getirdi.
'EMEKLİLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışmayan emeklilerimize 5 bin lira ikramiye veriyoruz. İnşallah emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz" diye konuştu. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Çalışma Hayatı Sempozyumu'na katılan Bakan Işıkhan, genç istihdamına ve nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Işıkhan, "Aktif işgücü programlarımızla, teşvik ve desteklerimizle, paydaşlarımızla ortak yürüttüğümüz özellikle kadın ve gençlerimize yönelik projelerle onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
ARAÇ KIRALAMAK KOLAYLAŞTI
DDTECH'IN çatısı altındaki şirketlerden Dijital İmza Platformu (DİP), 2023'te Türkiye'de 20'ye yakın araç kiralama şirketine hizmet vermeye başladı. DDTECH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kulu, yurt dışında bir markasıyla faaliyet göstermeye hazırlanan platform sayesinde araç kiralamak isteyen kişilerin sözleşme, teslim tutanağı ve gerekli durumlarda hasar formu gibi belgeleri biyometrik imza sayesinde dijital olarak imzalayabildiğini, böylece sürecin daha hızlı ve kolay hale geldiğini söyledi.