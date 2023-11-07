SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İhracatta ekim rekoru! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: Tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık

Temmuz'da ihracatta başlayan aylık yükselişin Ağustos, Eylül ve Ekim'de de sürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekim'de ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 artarak 22 milyar 900 milyon dolara ulaşmıştır. Böylece tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Kasım tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Kasım 2023 Güncelleme 07 Kasım 2023, 07:01
İhracatta ekim rekoru! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: Tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık

İhracat rekorlarını Ekim ayına da taşıdı. Temmuz'da ihracatta başlayan aylık yükselişin Ağustos, Eylül ve Ekim'de de sürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekim'de ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 artarak 22 milyar 900 milyon dolara ulaşmıştır. Böylece tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık" dedi. Ocak- Ekim döneminde 210 milyar 100 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını anlatan Bolat, "Son 12 aylık ihracat ise yüzde 0.7 artışla 254.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece, 2022 yıl sonundaki 254.2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkmış bulunmaktayız" ifadesini kullandı.

42 İL ARTIRDI
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de geçen ay 42 ilin ihracatını artırdığını, en çok ihracat yapan 5 kentin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandığını dile getirdi.


'EMEKLİLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışmayan emeklilerimize 5 bin lira ikramiye veriyoruz. İnşallah emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz" diye konuştu. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Çalışma Hayatı Sempozyumu'na katılan Bakan Işıkhan, genç istihdamına ve nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Işıkhan, "Aktif işgücü programlarımızla, teşvik ve desteklerimizle, paydaşlarımızla ortak yürüttüğümüz özellikle kadın ve gençlerimize yönelik projelerle onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



ARAÇ KIRALAMAK KOLAYLAŞTI
DDTECH'IN çatısı altındaki şirketlerden Dijital İmza Platformu (DİP), 2023'te Türkiye'de 20'ye yakın araç kiralama şirketine hizmet vermeye başladı. DDTECH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kulu, yurt dışında bir markasıyla faaliyet göstermeye hazırlanan platform sayesinde araç kiralamak isteyen kişilerin sözleşme, teslim tutanağı ve gerekli durumlarda hasar formu gibi belgeleri biyometrik imza sayesinde dijital olarak imzalayabildiğini, böylece sürecin daha hızlı ve kolay hale geldiğini söyledi.




FARK YARATANLAR ARANIYOR SABANCI
Vakfı Fark Yaratanlar Programı, Türkiye'nin yeni Fark Yaratanlarını bulmak için 15. sezon başvurularını almaya başladı. 30 Kasım gün sonuna kadar başvuruların alınacağı program ile 14 yıldır toplumsal gelişim için faydalı işler yapan bireyleri ve kurumları görünür kılmak için çalıştıklarını vurgulayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Fark Yaratanlar Programı'nın 15. sezonunda da şikayet etmek yerine harekete geçen, topluma ilham verecek adayları bekliyoruz" dedi.

KATILIM ESASLI ALACAK SİGORTASI DEVREDE
Türk Eximbank, faizsiz bankacılık alanında sunduğu hizmetlere bir yenisini ekleyerek Katılım Esaslı İhracat Alacak Sigortası Programı'nı devreye aldı. Faizsiz bankacılık faaliyetlerine oldukça önem verdiklerini belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Bankamızın katılım sigortacılığı muhasebe hesaplarının mevcut konvansiyonel sigortacılık muhasebe hesaplarından ayrıştırılarak sigortalıların ödeyeceği katkı primlerinin ayrı bir risk
fonuna aktarılması sağlanmıştır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırımın suç ortakları! Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz İsrail askerleri için kan bağışında bulundu
Değişim meğişim yok! Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nun izinde 6’lıyla at pazarlığına devam
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef aldı! Orta Doğu ülkelerine açık tehdit: İşgal ordusu her yere gidebilir
SON DAKİKA