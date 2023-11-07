Bakımı kiracı tamir faturasını ev sahibi karşılar! Kullanım alanlarının onarım masraflarını kim öder? Tadilatlar kiracıya mı ait?





ÇATI, BACA GİBİ ORTAK KULLANIM ALANLARININ ONARIM MASRAFLARINI KİRACI MI EV SAHİBİ Mİ ÖDER?

Çatı, baca, genel dam teras, yağmur olukları, emniyet merdivenleri kat maliklerinin ortak kullanım alanı olup giderlerinden tüm kat malikleri sorumlu tutuluyor. Evini su basması, ana yapıya zarar gelmesi durumunda 'acil onarım' olarak değerlendiriliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, acil onarım için arabulucu ya da yargının tespiti durumunda kat malikinin rızası aranmıyor. Kat maliklerinin "çatı masrafına karışmıyorum' deme hakkı bulunmuyor. Kat maliki acil onarım kapsamında ödeme yaparak masrafı kiradan düşebilir. Diğer yandan mimari proje dışındaki ekstra tadilat giderlerinden kat maliki sorumlu tutulamıyor.





BİNANIN DIŞ YALITIM, MANTOLANMASINA İLİŞKİN GİDERLERDE KAT MALİKİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MI?

Acil olmayıp, lüks sayılan tamir, tadilat giderlerini ise kat malikleri ödemekle yükümlü bulunmuyor. Çatı bakımında kiracı ödediği bedeli site yönetimine, bankaya yatırdıktan sonra dekonta işleterek ev sahibine ödediği kiradan düşebilir.





KOMBİ BAKIMI TADİLATI KİRACIYA MI AİT?

Kombi evin demirbaşı olup parçanın yanması halinde tamir ve yenilenme gibi durumlarda oluşan masrafı ev sahibi karşılar. Yıllık bakım gibi periyodik işlemler kiracıya ait bulunuyor. Borçlar Kanunu'na göre kiralanan yerin temizlik, bakım giderleri kiracı tarafından ödeniyor. Teknik servis kontrolleri sonucunda belirlenen arızıya göre kiracı ya da ev sahibi karşılar.







TADİLAT MASRAFLARI KONUSUNDA YAŞANAN UYUŞMAZLIKTA ARABULUCUYA HANGİ TARAFIN GİTMESİ GEREKİYOR?

Tadilat, bakım masrafı konusunda talebi olan taraf süreci başlatabilir. Kiracı ve ev sahibi arabulucu aracılığıyla yapılan masrafların miktarı, ödeme şekillerini görüşerek adil, uygun çözüm yolu bulunabilir.