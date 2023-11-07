Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çalışma sürüyor... Masada hangi formüller var?

Emeklilerin Ocak zammı yaklaşıyor. Emekliler hem maaşlarına eklenecek enflasyon zammını hem de yapılacak iyileştirmeyi heyecanla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon gösterecek.
Emeklilerin Ocak zammı yaklaşıyor. Emekliler hem maaşlarına eklenecek enflasyon zammını hem de yapılacak iyileştirmeyi heyecanla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon gösterecek.
Bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.41 çıktı. Geriye 2 aylık veri kalırken; 2023 yılı enflasyonuna ilişkin tahminler yüzde 65 ile 68.73 arasında bulunuyor. Yüzde 65 tahminine göre yüzde 37.76'lık, yüzde 68.73 tahminine göre de 40.87'lik bir emekli zammı bekleniyor. Kesin oran ise 3 Ocak'ta belli olacak. Çıkacak oran tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak.
REFAH PAYI GELİR Mİ?
Emeklilere bir artış da iyileştirme çalışmaları kapsamında belirleniyor. İyileştirmenin de Ocak'ta enflasyon zammıyla birlikte devreye alınması bekleniyor. Burada 2 formül öne çıkıyor. İlki refah payı eklenerek enflasyon zammının yükseltilmesi, ikincisi de halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması. Bu ikisinden biri hayata geçirilebileceği gibi, ikisi birden de devreye alınabilecek.
Refah payı bu yıl Ocak ve Temmuz zam dönemlerinde de uygulandı. Burada refah payı ile SSK ve Bağ- Kur'luların Ocak 2024 zammının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bunun nedeni ise bu yıl zam oranlarının tüm emeklilerde eşitlenmesi. Memur emeklilerinin Ocak zammı, yüzde 65 olan 2023 yılı TÜFE tahminine göre yüzde 49.46, yüzde 68.73'lük tahmine göre de yüzde 52.83 bekleniyor.
TABAN AYLIK ARTIŞI MASADA
Emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında en düşük aylık ödemesinin de artırılması bekleniyor. En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Ocak ayında 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmişti.
Ardından Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle de bu tutar 7 bin 500 lira yapılmıştı. İyileştirme düzenlemesi kapsamında yeni bir artış gündemde. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Eğer 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılırsa en düşük ödeme tahminlere göre 10 bin 332-10 bin 565 lira seviyesine ulaşacak.
% 65 ENFLASYON TAHMİNİ
(OVP ve Merkez Bankası tahminine göre)
TÜFE (Temmuz-Aralık): % 37.76
SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammı: % 37.76
Memur ve emeklileri enflasyon farkı: % 29.96
Memur ve emeklileri zam oranı (% 15+TÜFE farkı): % 49.46
% 68 ENFLASYON TAHMİNİ
(Merkez Bankası'nın üst tahmin noktasına göre)
TÜFE (Temmuz-Aralık): % 40.26
SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammı: % 40.26
Memur ve emeklileri enflasyon farkı: % 32.32
Memur ve emeklileri zam oranı (% 15+TÜFE farkı): % 52.17
% 68.01 ENFLASYON TAHMİNİ
(Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre)
TÜFE (Temmuz-Aralık): % 40.27
SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammı: % 40.27
Memur ve emeklileri enflasyon farkı: % 32.33
Memur ve emeklileri zam oranı (% 15+TÜFE farkı): % 52.18
% 68.73 ENFLASYON TAHMİNİ
(AA Finans Beklenti Anketi'ne göre)
TÜFE (Temmuz-Aralık): % 40.87
SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammı: % 40.87
Memur ve emeklileri enflasyon farkı: % 32.90
Memur ve emeklileri zam oranı (% 15+TÜFE farkı): % 52.83