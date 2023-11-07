Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çalışma sürüyor... Masada hangi formüller var?







Refah payı bu yıl Ocak ve Temmuz zam dönemlerinde de uygulandı. Burada refah payı ile SSK ve Bağ- Kur'luların Ocak 2024 zammının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bunun nedeni ise bu yıl zam oranlarının tüm emeklilerde eşitlenmesi. Memur emeklilerinin Ocak zammı, yüzde 65 olan 2023 yılı TÜFE tahminine göre yüzde 49.46, yüzde 68.73'lük tahmine göre de yüzde 52.83 bekleniyor.





TABAN AYLIK ARTIŞI MASADA

Emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında en düşük aylık ödemesinin de artırılması bekleniyor. En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Ocak ayında 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmişti.





Ardından Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle de bu tutar 7 bin 500 lira yapılmıştı. İyileştirme düzenlemesi kapsamında yeni bir artış gündemde. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Eğer 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılırsa en düşük ödeme tahminlere göre 10 bin 332-10 bin 565 lira seviyesine ulaşacak.





% 65 ENFLASYON TAHMİNİ

(OVP ve Merkez Bankası tahminine göre)

TÜFE (Temmuz-Aralık): % 37.76

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammı: % 37.76

Memur ve emeklileri enflasyon farkı: % 29.96

Memur ve emeklileri zam oranı (% 15+TÜFE farkı): % 49.46