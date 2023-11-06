Son 21 yılda çalışma hayatının yapısal sorunlarının çözümüne yönelik çok ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şöyle konuştu:
Son 21 yılda çalışma hayatının yapısal sorunlarının çözümüne yönelik çok ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şöyle konuştu:
"Önce uluslararası standartlara uygun şekilde mevzuatımızı düzenledik. Yasal düzenlemeler yaparak sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırdık. Çözülemez olarak görülen sorunlarımızı dosya dosya ele alıp bir bir çözüme kavuşturduk. Biliyorsunuz EYT'yi gündemimizden kaldırdık.
Salgınlar, yangınlar, depremler ve bunlarla beraber gelen küresel finans krizleri gibi son yıllarda birçok ülkenin üstesinden kolay kolay gelemeyeceği bu zor zamanları büyüyerek ve gelişerek atlattık ancak kolay kolay yıkılmayacak sağlam ekonomik yapımız sayesinde her şeye rağmen büyümeye devam ediyoruz. Bu şartların sebep olduğu enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanımıza hem de işverenimize kalkan olmayı sürdürüyoruz."
"TÜM VATANDAŞLARIMIZI REFAHA ORTAK EDECEĞİZ"
Işıkhan, salgın ve ardından yaşanan depremin olumsuzluklarını gidermek için destek ve teşviklerle çalışma hayatını ayakta tutacak önlemler aldıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu kapsamda, temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete ilave artış yaptık. Bir yılda yaptığımız zam yüzde 107 oldu. En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkardık.
7. Dönem Toplu Sözleşme sürecimizi başarıyla yürüttük. Diğer paydaşlarımızla yeni protokoller imzaladık ve iş dünyamızın birçok temsilcisiyle sık sık bir araya gelerek ihtiyaç ve talepler noktasında yeni çözüm yolları aradık. Çalışmayan emeklilerimize 5 bin lira ikramiye veriyoruz. İnşallah emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz."
GENÇLERİN BU TÜR ÇALIŞMALARA İHTİYACI OLACAK
Akademik camianın Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli görevler üstleneceğine inandığını dile getiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"İş gücü piyasasının ihtiyaçlarının tespiti, sosyal karşılığı, yeni çalışma modelleri, yeni meslekler, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, sosyal güvenlik sisteminin daha da geliştirilmesi gibi kritik noktalarda fikir, öneri ve bilimsel çalışmalar, kamu hizmetlerimize büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle üniversitemizin öğrencileri başta olmak üzere tüm genç kardeşlerimizin geleceğe yürüdükleri yollarına meşale olacak bu tür çalışmalara ihtiyacı olacak."
"İSTİHDAMI ARTIRACAK TEŞVİKLERİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Işıkhan, Bakanlık olarak genç istihdamına ve nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak aktif iş gücü programlarımızla, teşvik ve desteklerimizle, paydaşlarımızla ortak yürüttüğümüz özellikle kadın ve gençlerimize yönelik projelerle onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yüzyılı emeğin, üretimin, kalkınmanın yüzyılı yapma sözümüzde kararlıyız. Bunu gençlerimizle, akademisyenlerimizle, işçi ve işverenlerimizle birlikte yapacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çalışma hayatında adaleti, sosyal ve teknik güvenliği tesis etmeye, istihdamı artırmak adına gerekli tüm teşvikleri sağlamaya, ülkemizin her yıl daha da büyüyen ekonomik ve sosyal refahını 85 milyon vatandaşımızın tamamına yansıtmaya devam edeceğiz."
İŞTE ASGARİ ÜCRETE ZAM SENARYOLARI
Yılın sonuna yaklaşılırken, 8 milyona yakın asgari ücretlinin heyecanlı bekleyişi başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları Aralık ayının gelmesiyle start alacak ancak şimdiden hazırlıklar için kollar sıvandı. Hem işçi hem işveren tarafı; verileri, beklentileri değerlendirip masaya taşıyacağı talepleri, teklifleri hazırlayacak.
SÖZ ASGARİ ÜCRETLİLERDE
Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil edecek.
TİSK henüz kamuoyuna konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.
Türk-İş ise yürüteceği çalışmalarda asgari ücretlilerin söz sahibi olacağı bir model için kolları sıvadığını duyurdu. Konfederasyonun Genel Başkanı Ergün Atalay, '20 Kasım'dan sonra 2'si erkek, 2'si kadın 4 asgari ücretlinin bulunacağı komisyon kuracakları, talep edecekleri tutara da onların karar vereceği' yönünde bir açıklama yaptı.
ENFLASYON MESAJI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da "Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" şeklinde değerlendirme geldi. Bu değerlendirme de çalışmalarda öncelikle enflasyon verilerinin dikkate alınacağını ortaya koyuyor. Peki bu açıklamalar kapsamında masaya hangi rakamların gelmesi bekleniyor? İşte detayları…
TÜRK-İŞ HANGİ RAKAMLARLA GELECEK?
Türk-İş'in Eylül ayı araştırmasında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de 17 bin 336 lira çıktı. Daha önceki toplantılar dikkate alındığında Türk-İş'in açlık sınırı ve yaşama maliyeti araştırmasındaki verileri masaya taşıması bekleniyor. Türk-İş'in masada bu tutarların üstünde bir asgari ücret talep edilmesi bekleniyor.
ENFLASYON FORMÜLLERİ NE GETİRİYOR?
Toplantılarda bu yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri de gündeme gelecek. Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre bu veri yüzde 37.76 seviyesinde bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halen 11 bin 402 lira olan net asgari ücreti 15 bin 707 lira seviyesine yükseltecek. Yeni asgari ücret eğer Orta Vadeli Program'daki 2024 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 33'lük oran yansıtılırsa da 15 bin 165 liraya ulaşacak.
MEMUR ARTIŞI REFERANS OLUR MU?
Asgari ücrete memur maaşlarındaki artışın yansıtılabileceği yorumları da bulunuyor. Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminine göre memur maaşlarının Ocak'ta yüzde 49.46 zamlanması beklenirken, bu formüle göre asgari ücret 17 bin 42 liraya ulaşacak.
YIL BOYU GEÇERLİ OLACAĞI DİKKATE ALINACAK
Asgari ücret yıllık olarak belirleniyor. Ancak hem 2022'nin hem de bu yılın Temmuz aylarında asgari ücrete ara zam yapıldı. 2023 yılına yüzde 54.66'lık artışla 8 bin 506 liradan başlayan net asgari ücret, geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya ulaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı toplantıda yeni ücreti belirlerken 2024 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek.
Ancak istenirse yine bir ara zam mümkün olacak. Tabii bu da önümüzdeki yıl içerisinde değerlendirilecek.