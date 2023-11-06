"İSTİHDAMI ARTIRACAK TEŞVİKLERİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Işıkhan, Bakanlık olarak genç istihdamına ve nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak aktif iş gücü programlarımızla, teşvik ve desteklerimizle, paydaşlarımızla ortak yürüttüğümüz özellikle kadın ve gençlerimize yönelik projelerle onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yüzyılı emeğin, üretimin, kalkınmanın yüzyılı yapma sözümüzde kararlıyız. Bunu gençlerimizle, akademisyenlerimizle, işçi ve işverenlerimizle birlikte yapacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çalışma hayatında adaleti, sosyal ve teknik güvenliği tesis etmeye, istihdamı artırmak adına gerekli tüm teşvikleri sağlamaya, ülkemizin her yıl daha da büyüyen ekonomik ve sosyal refahını 85 milyon vatandaşımızın tamamına yansıtmaya devam edeceğiz."

İŞTE ASGARİ ÜCRETE ZAM SENARYOLARI



Yılın sonuna yaklaşılırken, 8 milyona yakın asgari ücretlinin heyecanlı bekleyişi başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları Aralık ayının gelmesiyle start alacak ancak şimdiden hazırlıklar için kollar sıvandı. Hem işçi hem işveren tarafı; verileri, beklentileri değerlendirip masaya taşıyacağı talepleri, teklifleri hazırlayacak.

SÖZ ASGARİ ÜCRETLİLERDE

Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil edecek.

TİSK henüz kamuoyuna konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.

Türk-İş ise yürüteceği çalışmalarda asgari ücretlilerin söz sahibi olacağı bir model için kolları sıvadığını duyurdu. Konfederasyonun Genel Başkanı Ergün Atalay, '20 Kasım'dan sonra 2'si erkek, 2'si kadın 4 asgari ücretlinin bulunacağı komisyon kuracakları, talep edecekleri tutara da onların karar vereceği' yönünde bir açıklama yaptı.