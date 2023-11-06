Yaş şartı olmaksızın emeklilik! SGK erken emekli eden hastalıkların listesini açıkladı

%40 malullük raporuna sahip olan ve %40 malullük şartlarını sağlayan kişiler, diğer malulen emekli olma şartlarını yerine getirdikleri takdirde yaş sınırlaması olmadan malulen emekli olabilirler.

Malulen Emeklilikte Yaş Şartı

Malulen emekli olabilmek için bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. %40 üzeri rapora sahip olan kişiler için yaş sınırlaması geçerli değildir. Önemli olan, sigortalı kişinin çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kayıp yaşamış olmasıdır. Ayrıca, kişinin 10 yıl süreyle sigortalı bir şekilde çalışmış olması ve 1800 prim ödemesini tamamlamış olması gerekmektedir. Malulen emeklilik için prim borcu bulunmamalıdır.