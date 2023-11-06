Yaş şartı olmaksızın emeklilik! SGK erken emekli eden hastalıkların listesini açıkladı

Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
AIDS
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybı
MALULEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
Malulen emekli olabilmek için birtakım önemli şartları karşılamak gerekmektedir. İşte malulen emekli olma şartları:
Sigorta Süresi
Malulen emekli olacak kişilerin, sigorta sisteminden bağımsız olarak en az 10 yıl süreyle çalışmış olmaları gerekmektedir. Sigorta türü fark etmeksizin, bu süreç tamamlanmalıdır.
Prim Gün Sayısı
10 yıl içerisinde en az 1800 prim gününün tamamlanmış olması gerekmektedir. Prim ödemeleri düzenli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
Güç Kaybı Oranı
Sigortalı çalışanın malulen emekli olabilmesi için çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekmektedir. Bu oranın tespiti için sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar gereklidir. Ayrıca bu kayıp çalışanın işe başlangıç tarihinden sonra gerçekleşmiş olmalıdır.
Malulen Emeklilik için İş Kazası ve Meslek Hastalığı
Çalışırken iş kazası yaşayan veya meslek hastalığına yakalanan kişiler, malulen emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu hakkı kazanabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelere başvurarak, heyet raporu almalı ve kayıp oranı tespit edilmelidir. Çalışma gücünden %60 oranında ya da daha üstünde kaybı olan kişi malulen emekli olabilir.