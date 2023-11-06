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Yaş şartı olmaksızın emeklilik! SGK erken emekli eden hastalıkların listesini açıkladı

SGK genel şartlar altında belli bir yaşa gelmiş ve yeterli prim gün sayısını doldurmuş vatandaşların emekli olmalarını sağlıyor. Ancak hayatın getirdiği beklenmedik sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar için SGK önemli bir alternatif sunuyor. SGK sağlık sorunları yaşayan ve bu nedenle çalışma kapasitelerinde önemli ölçüde düşüş yaşayanlar için emeklilik kapısını aralıyor. Bu sayede normal emeklilik şartlarını karşılayamayacak durumdaki vatandaşlar için yeni bir umut ışığı doğuyor.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 13:22 Güncelleme 06 Kasım 2023, 13:22
Yaş şartı olmaksızın emeklilik! SGK erken emekli eden hastalıkların listesini açıkladı

SGK bazı durumlarda sigortalı kişilere erken emeklilik hakkı tanıyor. Hastalık nedeniyle çalışma gücünü büyük oranda kaybeden bireylerin erken emekli olabilmeleri için kurum, sağlık durumları ve çalışabilirlik kapasitesi üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirme hastalığın doğası ve kişinin mevcut işlevsellik düzeyi dikkate alınarak belirleniyor.

SGK İNCELEME YAPIYOR

SGK'nın erken emeklilik için sağlık kriterleri, doktor raporları ve sağlık kurullarının incelemeleri neticesinde belirlenir. Yapılan sağlık kontrolleri ve alınan komisyon raporları ile bireyin durumu resmiyet kazanır ve SGK, bu raporlara dayanarak erken emeklilik hakkı tanıyabilir.

HANGİ MESLEKLER?

Kanser
Epilepsi
Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı
Organ nakli (kemik iliği hariç)

Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
AIDS
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybı

MALULEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

Malulen emekli olabilmek için birtakım önemli şartları karşılamak gerekmektedir. İşte malulen emekli olma şartları:

Sigorta Süresi

Malulen emekli olacak kişilerin, sigorta sisteminden bağımsız olarak en az 10 yıl süreyle çalışmış olmaları gerekmektedir. Sigorta türü fark etmeksizin, bu süreç tamamlanmalıdır.

Prim Gün Sayısı

10 yıl içerisinde en az 1800 prim gününün tamamlanmış olması gerekmektedir. Prim ödemeleri düzenli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Güç Kaybı Oranı

Sigortalı çalışanın malulen emekli olabilmesi için çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekmektedir. Bu oranın tespiti için sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar gereklidir. Ayrıca bu kayıp çalışanın işe başlangıç tarihinden sonra gerçekleşmiş olmalıdır.

Malulen Emeklilik için İş Kazası ve Meslek Hastalığı

Çalışırken iş kazası yaşayan veya meslek hastalığına yakalanan kişiler, malulen emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu hakkı kazanabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelere başvurarak, heyet raporu almalı ve kayıp oranı tespit edilmelidir. Çalışma gücünden %60 oranında ya da daha üstünde kaybı olan kişi malulen emekli olabilir.

%40 Malullük Raporu

%40 malullük raporuna sahip olan ve %40 malullük şartlarını sağlayan kişiler, diğer malulen emekli olma şartlarını yerine getirdikleri takdirde yaş sınırlaması olmadan malulen emekli olabilirler.

Malulen Emeklilikte Yaş Şartı

Malulen emekli olabilmek için bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. %40 üzeri rapora sahip olan kişiler için yaş sınırlaması geçerli değildir. Önemli olan, sigortalı kişinin çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kayıp yaşamış olmasıdır. Ayrıca, kişinin 10 yıl süreyle sigortalı bir şekilde çalışmış olması ve 1800 prim ödemesini tamamlamış olması gerekmektedir. Malulen emeklilik için prim borcu bulunmamalıdır.

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