Son dakika: Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yeni sistem devreye giriyor! Borsada parası olanlar dikkat!

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,85 puan artışla ve yüzde 1,13 değer kazanarak 7.792,84 puana çıktı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,85 puan artışla ve yüzde 1,13 değer kazanarak 7.792,84 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 0,73 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2,89 ile spor oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazancıyla 7.705,99 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini aktaran analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.
Öte yandan, cuma günü Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini görürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, hizmet sektörü ve bileşik Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.880 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
YENİ SİSTEM DEVREYE GİRİYOR
Öte yandan Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.
Buna göre:
Paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir" denildi.
Tablo 1.Paylar, Yeni Pay Alma Hakları, Gayrimenkul Sertifikaları, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Fiyat Adımları
|Fiyat seviyesi (TL)
|Fiyat adımı (TL)
|0,01-19,99
|0,01
|20-49,99
|0,02
|50-99,99
|0,05
|100-249,99
|0,10
|250-499,99
|0,25
|500-999,99
|0,50
|1.000-2.499,99
|1,00
|2.500 ve üzeri
|2,50
Tablo2. Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Fiyat Adımları
|Fiyat Seviyesi (TL)
|Fiyat Adımı (TL)
|0,01-49,99
|0,01
|50-99,99
|0,02
|100-249,99
|0,05
|250-499,99
|0,10
|500-999,99
|0,25
|1.000-2.499,99
|0,50
|2.500 ve üzeri
|1,00
Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.
Tablo3. Maksimum Kotasyon Yayılma Aralıkları
|Fiyat Seviyesi (TL)
|Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı / % Fiyat Aralığı
|0,01-1,00
|6
|1,01-2,50
|8
|2,51-10,00
|10
|10,01 ve üzeri
|%1
Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 arası emir toplama ve 09.56– 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edilmiştir. Buna göre borsa yatırım fonlarının seans akışı Ek-1'de yer alan tablolardaki şekliyle yeniden belirlenmiştir.