Son dakika: Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yeni sistem devreye giriyor! Borsada parası olanlar dikkat!

Açılışta BIST 100 endeksi , önceki kapanışa göre 86,85 puan artışla ve yüzde 1,13 değer kazanarak 7.792,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 0,73 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2,89 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazancıyla 7.705,99 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.